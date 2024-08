Por qué en Racing dicen que Juanfer Quintero tiene las horas contadas

El mediocampista colombiano no será parte del plantel para el encuentro de este sábado ante Huracán y crecen los rumores de su salida de la Academia.

El zurdo colombiano nunca ocultó su amor por el entrenador: "Gallardo no tiene comparación. Es una persona que marcó mi vida, mi fútbol. No tiene comparación. Ya nos volveremos a ver. Es mi amigo, eso no cabe dudas. Ni siquiera es mi amigo, yo le digo que es mi padre porque mi hija le dice abuelo", supo declarar ante los medios de comunicación.