Por qué San Lorenzo seguirá inhibido y no tendrá refuerzos

Las deudas que acechan al club no serán saldadas en lo inmediato y Damián Ayude deberá arreglarse con lo que tiene.

Sin los intereses, San Lorenzo está inhibido por 2,2 millones de dólares. Esa deuda no le permite por estos tiempos realizar incorporaciones, algo que no pasará en este mercado de pases. Luego de arrancar el Apertura de la Copa de la Liga con una victoria y un empate, de la mano de su nuevo DT Damián Ayude, el Ciclón ya sabe que no tendrá refuerzos.