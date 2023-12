¿Por qué se demora la llegada de Diego Martínez a Boca?

"No me importa lo que diga Diego Martínez. Huracán reclama lo que le corresponde (...) si Martínez no paga antes del viernes vamos a intimar para que se presente", declaró en Radio Mitre David Garzón, presidente del Globo, quien agregó: "No estoy enojado con Boca. Nunca me llamaron, no tuve discusiones. El tema es con Diego Martínez. De hecho, Facundo Sava (entrenador elegido) no puede firmar hasta desvincular a Martínez".