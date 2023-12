Martín Palermo rompió el silencio y estalló contra Riquelme

El ídolo de Boca no tuvo filtros a la hora de referirse a la relación que mantuvo con el diez y reconoció que no sería técnico mientras él esté.

" No creo que Riquelme me llame . Si lo hace, es por algún interés, voy a ser sincero. Lo que yo viví, de convivencia de años con él me dice que somos distintos”, apuntó Martín, haciendo referencia directa a la época donde compartían vestuario.

El ídolo de Boca habló de su relación con Riquelme

En cuanto a su relación con el número diez, reconoció: “Nos respetamos dentro de la cancha. Después, somos distintos y cuando sos distinto a otra persona, no conectás, aún por Boca, que está encima de todos”.

“No le voy a mentir al hincha a decirle 'que me llame y yo me voy a juntar a hablar', si después en la convivencia duraremos 2 días o nada. En la primera de cambio lo conozco como es y él sabe cómo soy yo”, volvió a apuntar sobre una posible llamada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lanumero12comar/status/1737598496734154783&partner=&hide_thread=false Martín #Palermo reveló por qué no ve posible que sea DT de #Boca mientras Juan Román #Riquelme sea presidente del club. pic.twitter.com/AXPAuqZkhI — La Número 12 (@lanumero12comar) December 20, 2023

Lo cierto es que Diego Martínez es el elegido por el flamante presidente del club de la Ribera, que firmará en los próximos días un contrato por un año. Sin embargo, Palermo dejó en claro que no se imagina como DT ahora ni en los próximos años. “Yo no lo veo posible. Tendré que esperar 4 años más para dirigir a Boca. Soy así de directo".

Martín Palermo se quejó de las críticas y defendió a Mauricio Macri

Al participar en la política del club, el goleador histórico del Xeneize despertó algunas críticas a las que no estaba acostumbrado. "Que el hincha de Boca me haya dicho 'traidor' es lo que más me dolió. Son los de siempre, las redes sociales, que yo odio eso”, reconoció

“A mí me llevaron y me involucraron políticamente. En la cancha sentí el amor incondicional el domingo", admitió, en referencia al momento donde le tocó emitir su voto en La Bombonera, en contraposición con las cosas que se dijeron en las redes sociales.

Finalmente, el ídolo de Boca aprovechó para defender la gestión de Macri, cuyo binomio con Ibarra solo consiguió el 35% de los votos. "Políticamente Macri estuvo 4 años como Presidente del país y están los que no les deben haber gustado su gestión, pero fue el presidente más exitoso de la historia de Boca”, señaló.

“Que la gente lo insulte es lo que no entiendo”, añadió Palermo y concluyó: “Es una grieta que se generó y no se puede estar desunido, viendo ese quiebre que se generó desde afuera, lleva a vivir una sensación extraña que no me pasó estando en el club ni viéndolo desde afuera".