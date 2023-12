Ganó Riquelme y es el nuevo presidente de Boca

Live Blog Post

El apoyo de Javier Milei a la fórmula de Macri

Durante la campaña, el Presidente apoyó abiertamente a la fórmula opositora, sobre la que Riquelme hizo denuncias periodísticas por la supuesta intención de querer privatizar a Boca.

Al día siguiente de su victoria en el balotaje del 19 de noviembre, Milei admitió en la red social X sus "ganas locas de volver" a La Bombonera si el "Titán" Martín Palermo asume la conducción del equipo, una promesa de Ibarra y Macri.

Milei, socio activo número 76.296, es un confeso hincha pero admitió que perdió su pasión cuando "el populismo se instaló en el club", una idea que relacionó con los retornos de exjugadores como Riquelme y Fernando Gago.

El presidente Javier Milei recibió el rechazo de los hichas de Boca cuando de acercó al club a votar.

"Era de Boca hasta que el señor Angelici lo trajo a Riquelme a robar. No era un poquito de Boca, era intensamente de Boca, tengo estrella en el museo y palco. Bastante tengo con vivir en un país populista para además ser hincha de un equipo populista. Y cuando lo repatriaron a Gago me hice anti. ¿Cómo pueden traer a un cinco que no marque?. Gago tiene menos marca que La Salada", dijo en una entrevista con radio Mitre antes de convertirse en jefe de Estado.

Milei también ofreció su colaboración al expresidente Macri para que Boca recupere "grandeza y brillo" como en su pasada gestión, asociada al ciclo deportivo ganador que lideró Carlos Bianchi.