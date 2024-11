¿Por qué Tata Martino dio el portazo y se va del Inter Miami?

Luego de finalizada la participación con el equipo en 2024, donde la mayoría de los objetivos que tenía por delante no se pudieron cumplir, Tata Martino puso fin a su ciclo como entrenador del Inter Miami . La decisión no fue informada oficialmente pero trascendió a través de los medios masivos y periodistas especializados en la tarde del martes.

Tata Martino 2.jpg

Los motivos de la salida de Martino

La decisión del técnico no tiene motivos claros. Desde el entorno se deslizó que los motivos eran personales, relacionados más con cuestiones familiares que deportivas. Sin embargo, también trascendió que Martino tendría algunas diferencias con manejos de la franquicia en los últimos meses. En algunos días habrá una conferencia de prensa donde estará presente el rosarino junto a Jorge Más, uno de los accionistas mayoritarios de la franquicia de Florida. Allí se comunicará oficialmente la situación.

Lo único de lo que hay certeza es que Inter Miami deberá buscar otro entrenador y que el Tata no dirigirá al equipo que maneja David Beckham en el Mundial de Clubes.

Inter Miami no había ganado hasta la llegada del DT

La franquicia estadounidense no tenía títulos antes del arribo de Martino. Bajo su mando logró los únicos dos y llegó a una tercera final en la que no pudo vencer. La primera consagración fue la Leagues Cup, aquella que generó furor porque se disputó con Messi apenas incorporado. Luego, Inter se quedó con la Supporters' Shield de la Major League Soccer (MLS). Finalmente, fue subcampeón de la U.S. Open Cup, ya que cayó en la final ante Houston Dynamo.

En la MLS 2024 había ganado cómodamente la fase regular, pero en el primer cruce frente a Atlanta United perdió 3 a 2 y se quedó afuera de local. Su verdugo fue la otra franquicia que el Tata había dirigido en Estados Unidos y con la cual también salió campeón.

Otro vínculo que se corta cuando estaba dirigiendo a Messi

El Tata tiene una relación muy cercana con Lionel. Ya lo había dirigido en Barcelona en la temporada 2013/2014 y, pese a que no les fue bien en los resultados, tuvieron buena química. Sin embargo, el entrenador finalizó ese vínculo antes de tiempo cuando todavía tenía contrato con los catalanes.

Lo mismo pasó en la selección nacional, ya que Tata llegó después del Mundial 2014 y dejó el cargo en medio de una crisis galopante de AFA en 2016. Junto a Messi llegaron a las finales de las Copas América de dos años consecutivos en Chile y Estados Unidos.