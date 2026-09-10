Porqué el Pre Federal de básquet que arranca este viernes es más atractivo que la Liga

Catorce equipos regionales salen a la cancha este fin de semana con partidos de las categorías Campeonato y Ascenso.

El básquet masculino de primera división volverá al ruedo este viernes con el comienzo de un nuevo Pre Federal . Lo que era el viejo "torneo Integración" ha ido tomando un tenor cada vez más atractivo por diversos motivos. El certamen que se disputa en el segundo semestre reúne a los mejores de Neuquén y el Alto Valle rionegrino en dos divisiones de ocho y seis equipos respectivamente.

El esfuerzo de dirigentes y allegados a los diferentes clubes con el objetivo de fortalecer los planteles deja en claro que el torneo local con sistema de ascensos y descensos mejora la competencia.

Están en juego tanto el título de campeón del campeonato como las ocho plazas para la Liga Federal del año que viene.

Al igual que la temporada pasada, luego de la fase regular, todos clasificarán a playoffs y a partir de allí se irán eliminando.

El perdedor del último playout de la zona Campeonato bajará de categoría, mientras que el ganador de esa serie disputará una "promoción" con el subcampeón de la zona Ascenso.

Por otra parte, los costos que tiene la Liga Federal, como los cuatro millones de pesos de la inscripción que cobra CAB a comienzos de año, también conspiran contra la posibilidad de armar mejores equipos, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos económicos que atraviesa el país.

Es decir, tanto lo deportivo y el formato como lo económico confluyen en una competencia que resulta más atractiva, observación que se argumenta en un interesante mercado pases.

Los clubes

En primera, Pacífico defiende el título logrado el año pasado. Por conformación de plantel, Pérfora y Centro Español asoman como favoritos por nombres propios y continuidad de trabajo, pero tanto el Deca como Independiente, Club Plottier, Atlético Regina, Deportivo Roca y Petrolero también han movido fichas y tienen lo suyo para decir.

En cuanto a la zona Ascenso, tras bajar de categoría el año pasado, Biguá y Del Progreso reforzaron sus planteles con jugadores importantes y su objetivo es el ascenso. En la misma pelea estarán Unión Alem Progresista, que en Allen se hace fuerte, Cinco Saltos con sus caras nuevas, Centenario y Cipolletti.

La primera fecha

En la zona Ascenso, Del Progreso pondrá primera ante Centenario este viernes a las 22 en el Gigante de la calle Maipú. La fecha seguirá el domingo con Cinco Saltos vs Unión a las 20 y media hora más tarde con Biguá vs Cipolletti.

En la zona Campeonato, el inicio es muy picante con cuatro clásicos este viernes. Desde las 21:30, Pacífico recibirá a Independiente en el Viejo Ramírez, Petrolero a Pérfora en La Cueva y Español a Plottier en el Templo. Además, Deportivo Roca y Atlético Regina se verán las caras desde las 22.

Los movimientos en los planteles

La mayoría de los pases fuertes son regresos: Franco Pennacchiotti y el eterno Mario Sepúlveda volvieron a Español, Lautaro Riego a Independiente, Francisco González a Pacífico, Juan Peral a Petrolero y Lucas Villanueva al Depo.

Además, Plottier incorporó al talentoso Ignacio Murías y Roca a Matías Alluchon y Martín Fagotti.

Ellos se suman a figuras que ya estaban y son referentes de sus equipos como Julián Ruiz y Nahuel Vicentín (Pérfora), Emilio Santana y Quimey Acosta (Español), Leandro Tapia (Plottier), David Oviedo y Joaquín Marcón (Independiente), Lucas Romera (Pacífico), Ignacio Claris (Regina), Adolfo García Barros (Roca), entre otros.

David Oviedo, jugador de Independiente.

A ponerle onda

Los inconformistas de siempre continuará repitiendo, como cada año, lo que se disfrutaba cuando los equipos de la zona jugaban Liga Nacional, TNA o Liga Argentina, comparando con lo actual para denostar el presente.

La mejor manera de reivindicar aquellos lindos tiempos es trabajando para desarrollar el básquet en la actualidad. Todo lo que no contribuya a esa premisa, conspirará en contra de quienes si destinan su tiempo y dinero a esta pasión que todavía tenemos miles en la región.