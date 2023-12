Preocupante: Ricardo Centurión dio positivo de cocaína en un control de tránsito

Sus problemas personales influyeron más de una vez para ver interrumpido el vínculo con varias instituciones. Antes de la pandemia pasó en Boca y Racing, donde sus actuaciones lo llevaron a estar a punto de ser llevado por Jorge Sampaoli a Rusia 2018.

Tras un conflicto con Eduardo Coudet en la Academia, en el partido de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores contra River, salió en TyC Sports pidiendo disculpas y otra oportunidad. Sin embargo, ya no tuvo lugar en Racing.

Luego tuvo un buen paso por Vélez, pero volvió a padecer complicaciones de índole personal. En aquellos tiempos que se hizo famosa su frase "de noche no tengo sueño, me dan ganas de salir a tomar algo".

También le pasó cuando San Lorenzo le dio la chance de volver al fútbol y su contrato fue interrumpido cuando se difundió un video en el que estaba de fiesta en un after.

Su último club fue Barracas Central, pero las ausencias a los entrenamientos derivaron en que Sergio Rondina lo apartara del plantel. En su momento, cuando fue presentado en conferencia de prensa por "el Guapo", Centurión habló sobre los meses previos a su último regreso al deporte. “Me cansé de la vida. Había agotado todo. Me sentía agobiado. Estuve con ataques de pánico, estuve desparecido varios días. Necesitaba irme de todo. No me soportaba ni a mi mismo, era difícil”, declaró.