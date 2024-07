Previa caliente para Argentina-Francia en los Juegos Olímpicos: "No sé si están heridos por el Mundial o porque están asustados"

Marcos Moneta, jugador de los Pumas Seven, señaló que disfruta "el ambiente" de los Juegos Olímpicos a pesar de los insultos del público francés.

Por los cuartos de final del rugby seven masculino, Argentina y Francia protagonizarán este jueves un duelo muy caliente. La previa viene alimentada por la rivalidad futbolera que ha trascendido a otros deportes y se está notando llamativamente en los Juegos Olímpicos , que suelen tener un espíritu diferente. Desde las 16:30 de nuestro país, el choque de eliminación directa resolverá a uno de los semifinalistas.

Luego del último partido de la fase de grupos, que Argentina perdió con Australia en la mañana del jueves, Marcos Moneta, jugador de los Pumas Seven, señaló que disfruta "el ambiente" de los Juegos Olímpicos a pesar de los insultos del público francés. "No sé si están heridos por el Mundial, porque no les gustamos o porque están asustados", afirmó.