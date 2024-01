Problemas en Inter Miami: el delantero que hace dupla con Lionel Messi y se rompió

El equipo de Lionel Messi sufre una baja sensible.

El ex Colón quedó tendido en el piso durante el empate de su equipo frente a la Selección de El Salvador , luego de una dura entrada. Debió retirarse en camilla y hoy recibió la noticia de que padece la misma lesión que lo afectó en 2022 y lo tuvo casi un año afuera de las canchas.

En las últimas semanas, el delantero no fue citado con la Selección Argentina Sub 23 –en la que ya había participado- para el Torneo Preolímpico, debido a una lesión que lo afectaba en esa misma rodilla. Farías se había perdido algunos entrenamientos y Javier Mascherano decidió no exigirlo.