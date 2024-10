Qué decisión tomará Fernando Gago con respecto a Chiquito Romero, Marcos Rojo y los referentes

Una de las consultas más esperadas fue la relacionada con los referentes del equipo, muchos de los cuales fueron compañeros de Gago en su etapa como jugador. En particular, se habló de Sergio Romero, Marcos Rojo y Edinson Cavani, figuras importantes que atraviesan diferentes situaciones dentro del club. La respuesta de Gago fue clara y tajante: "Hablé grupalmente, las charlas individuales se irán dando en el día a día. El plan es igual, el que esté bien va a jugar. Independientemente del nombre, eso no me cambia. Se lo dije a los futbolistas, el que se gane el lugar en la semana va a jugar", explicó.