Un referente de Boca criticó a Riquelme y le hizo un fuerte pedido con respecto a Gago

Uno de los episodios más recordados, aunque no siempre hablado en público, fue cuando Schiavi señaló a Riquelme como uno de los responsables de la derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores de 2012 contra Corinthians. Según el Flaco, el anuncio de Román de que no continuaría en el club justo antes del partido de vuelta afectó al grupo. Aunque también cabe recordar que fue Schiavi quien cometió un error en el partido que derivó en el gol de Emerson Sheik para los brasileños, pero ese es otro tema.

En su análisis sobre Gago, Schiavi fue contundente: "Ojalá que lo dejen trabajar tranquilo. Que no se le metan en las decisiones. Que lo dejen ser él. Me gusta cómo labura, me gustan las formas. No se va a casar con nadie, va a jugar el que mejor esté". Esta declaración es una referencia directa a lo que ha sido una constante en Boca en los últimos años: la presión y la injerencia sobre los entrenadores en la toma de decisiones, especialmente en la elección de los jugadores y los refuerzos.

La polémica de Riquelme con el Flaco Schiavi en Boca

La llegada de Fernando Gago a Boca se produce en un momento crucial para el club, no solo por lo que representa en términos deportivos, sino también por el contexto institucional y político que vive el Xeneize. La historia reciente ha mostrado que no todos los entrenadores han tenido la libertad de llevar adelante sus ideas de manera plena, y esa es precisamente la preocupación que Schiavi intentó reflejar en sus declaraciones.

Cabe recordar que el Flaco Schiavi era el director técnico de la reserva de Boca hasta que Juan Román Riquelme entró a la dirigencia del Xeneize en 2019. Por lo que es entendible que el ex defensor no tenga la mejor opinión de la gestión de Riquelme.