Qué dijeron el presidente de Deportivo Rincón y Alejandro Abaurre sobre la salida del DT

Las caídas, tres en los últimos cuatro partidos, dos de ellas de local, asoman entre los motivos, aunque es evidente que no es lo principal. "No, ya lo veníamos notando nosotros como comisión en este último tiempo. la relación se estaba terminando, además de los resultados que no acompañaban y se tomó la decisión, lo charlamos con él y lo entendió" , explicó Aníbal "Nito" Villalba, presidente de la institución.

anibal villalba rincon.jpg

Sin entrar en demasiados detalles, pero siempre abierto al diálogo, Villalba explicó: "han pasado un par de cosas en el transcurso de este tiempo, es lo principal. Por ahí de local que nos venía costando, los últimos resultados en casa. Así que tomamos la decisión de cambiar cuerpo técnico, a ver si podemos encontrarle la vuelta".

En cuanto a lo formal, no habría problemas para cerrar números. "Con el tema del contrato, por suerte, terminó con una excelente relación. Ahora, en el transcurso de estos días vamos a hablar del tema del contrato, que eso no es ningún tipo de problema. Faltan los últimos detalles nada más, pero bueno, ahora a pensar lo que sé viene", expresó Nito.

Sobre el reemplazo en lo inmediato, Rincón ya había informado que asumirá Pablo Castro esta semana y buscarán otro entrenador. "Interino va a estar en el Pablo Castro, que es nuestro, del club, que está a cargo de Lifune, del femenino, hasta que tomemos la decisión de traer al próximo entrenador. Ya tenemos varios en carpeta, en vista, estamos en comunicación con algunos, pero falta el último detalle para cerrarlo y que venga a Rincón de los Sauces", cerró el presidente del León.

La respuesta de Abaurre

Amistoso Cipo Rincón-AC (40).jpg Alejandro Abaurre es el entrenador de Deportivo Rincón. Fotos: Anahí Cárdena

LMNeuquén también habló rápidamente con Abaurre, quien este lunes repitió en diferentes medios las mismas palabras: "Mirá, razones no me dieron, solo me dijeron que habían tomado la decisión de cortar el vínculo laboral. Supongo que en el camino hubieron desgastes naturales de cualquier relación laboral y capaz sus expectativas con respecto a los resultados no eran los que esperaban. Y entiendo que tomaron una decisión temprana para tratar de llevar a cabo los objetivos que tiene el club. Siempre voy a respetar las decisiones porque siempre está el club por encima de las personas. Nosotros estamos agradecidos por la oportunidad de trabajar y poder haber aportado algo de nuestra experiencia para que el club siga creciendo".

Habrá refuerzos en el mercado de pases

Además de la situación sobre el cambio de entrenador, Villalba avisó que se realizarán incorporaciones cuando el reglamento lo permita a mitad de torneo en el Federal A: "Estamos en comunicación, la mayoría es de Federal, como también algunos de la B Nacional. Estamos ultimando detalles, ya tenemos algunos más o menos cerrados, pero hasta que no plante la firma no podemos dar nombre ni nada por el estilo".