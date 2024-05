Que dijo Alexis Mac Allister sobre su pase al Real Madrid

Mac Allister 1.jpg Alexis Mac Allister

Qué dijo Alexis Mac Allister sobre el interés del Real Madrid

"No hablo sobre supuestos, estoy muy contento con el Liverpool", expresó Mac Allister en una entrevista con ESPN a su llegada a Argentina. "Creo que fue una buena temporada en lo individual. Teníamos unos objetivos que no pudimos cumplir, pero aun así creo que fue una temporada muy buena". Además, el mediocampista se mostró feliz por su convocatoria a la Selección Argentina: "Siempre es un orgullo estar en la Selección, así que muy contento. Me enteré de la convocatoria por las redes".

El rumor sobre el posible interés del Real Madrid no es infundado. Con el retiro de Kroos, el Madrid busca un jugador que aporte inteligencia, técnica y una excelente lectura de juego, cualidades que Mac Allister ha demostrado tener. Aunque no tiene una cláusula de rescisión específica, el valor estimado de mercado del mediocampista ronda los 65 millones de euros, según el sitio especializado Transfermarkt.

Mac Allister 2.jpg Alexis Mac Allister

El presente soñado de Alexis Mac Allister

La salida de Kroos significará un cambio significativo en el centro del campo del Madrid, abriendo espacio para talentos jóvenes como Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, quienes hasta ahora han alternado la titularidad.

Mac Allister, que ha sido una pieza clave en el mediocampo del Liverpool, ahora tiene la oportunidad de consolidarse aún más en la Selección Argentina y demostrar por qué clubes de la talla del Real Madrid están interesados en sus servicios. La gira por Estados Unidos será crucial para afinar detalles y establecer el equipo definitivo que representará a Argentina en la Copa América.