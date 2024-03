Qué dijo el árbitro que increíblemente no cobró el gol válido de Atlanta

Una insólita situación se vivió el lunes por la noche en el partido entre Atlanta y Gimnasia y Tiro de Salta, cuando el árbitro Juan Pablo Loustau no sancionó un claro gol del “Bohemio” que le hubiese valido los tres puntos.

A los 23 minutos del segundo tiempo, Lucas Ríos ejecutó de tiro libre y, pese a que la pelota tocó el soporte entre el palo y el travesaño, el tanto no fue sancionado.

Los jugadores locales protestaron la jugada, pero ningún integrante del equipo arbitral se percató del gol que no sancionaron. Los jueces creyeron que la pelota pegó en la intersección del palo y travesaño, picando después del lado de afuera de la línea de gol.

Embed El insólito gol que no le cobraron a Atlanta frente a Gimnasia y Tiro de Salta. pic.twitter.com/HvMCW1rhQ4 — Solo Ascenso (@SoloAscenso) March 12, 2024

"Me voy con una sensación horrible, vimos la jugada, vimos que fue gol. En el campo de juego realmente se hace muy difícil, la pelota entra por aire y después pica claramente afuera. Es una de las jugadas más difíciles, tanto para el asistente como también para mi", el árbitro después del partido a los micrófonos de TyC Sports.

Además, el juez explicó que: "Si bien me voy muy triste por esa jugada, me cuesta reprochármela. Porque son jugadas que se resuelven en Europa con el reloj que te dice gol o no gol, en primera división muchas veces con el VAR y acá realmente a nosotros se nos hace muy difícil verla", declaró

Juan Pablo Loustau, árbitro de Atlanta - Gimnasia y Tiro (S), reconoció su error al no cobrarle gol al Bohemio: "En el campo de juego se hace muy difícil". pic.twitter.com/Ccl9pgLRpH — TyC Sports (@TyCSports) March 12, 2024

Pocas veces ocurre que un árbitro de una nota tras un partido en el que se equivocó.

Los hinchas del club perjudicado expresaron su enojo en las redes sociales, pero desde el club entendieron que fue un error.

Atlanta empató 1 a 1 con el elenco salteño y el entrenador del Bohemio, Mario Sciacqua, expresó: “Ante la gran adversidad el equipo se repuso, tuvo hombría y juego. Hubo mucho carácter, pero hoy también se mostró fútbol. No creo que pueda dormir, no dramatizo, pero somos pasionales”.