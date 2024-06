Qué dijo Francisco Cerúndolo de la supuesta lesión de Novak Djokovic

Un día después de la épica batalla que perdió Francisco Cerúndolo ante Novak Djokovic por los octavos de final de Roland Garros , el tenista argentino se despidió del torneo con la frente en alto pero no se calló respecto a la supuesta lesión que acusó el N° 1 del mundo en un momento clave del partido.

“ Yo no puedo decir nada de si tiene una lesión o no. Quién lo sabe, él sabrá... ”, afirmó cuando le consultaron por las molestias que hicieron al serbio pedir atención médica y “enfriar” el partido cuando el argentino estaba en su mejor momento.

Y continuó: “Al final del cuarto y al quinto (set) fue una batalla total física. Al final, con puntos larguísimos y en ningún momento sintió nada o amagó a parar. ¿Le puede haber dolido? Sí. ¿Pudo haber tenido una lesión? Sí, yo no tengo idea. A mí no me molesta en nada que haya pedido fisio o que haya hecho lo que hizo. No me parece nada malo”.

Cerúndolo aclaró que siempre estuvo concentrado en su propio juego y que las actitudes de su contrincante no lo sacaron de partido. “Traté de no desenfocarme en mi tenis. Él termina jugando como si no tuviera nada”, deslizó.

Los elogios de Djokovic a Fran Cerúndolo

"Estuve a tres o cuatro puntos de perder. Felicitaciones a Francisco (Cerdúndolo) por lo bien que ha jugado, su calidad de juego. Él se tiene que llevar este aplauso. No sé cómo hice para ganar, pero esto se lo quiero dedicar a ustedes (al público)", declaró Djokovic, quien tuvo que tomar antiinflamatorios en varias oportunidades para continuar en partido, tras el 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 y 6-3 definitivo.

Y agregó: "Pude terminar el partido sin dolor. No sé que va a suceder cuando me enfríe. Lo siento por Francisco. Es un gran tipo y un gran jugador, le deseo lo mejor. Hoy demostró un gran carácter en la cancha. Estoy muy orgulloso de mi regreso en el partido. La otra noche termine hasta muy tarde. Fuero nueve horas en mis dos últimos partidos, pero por lo menos hoy me voy a ir normal a la cama".

La victoria, que lo mantiene con opciones de preservar de momento el número 1 del mundo, acechado por el italiano Jannik Sinner, lo convierte en el tenista con más victorias en Grand Slam, 370, una más que el suizo Roger Federer, a quien también superó en número de cuartos de final de un grande con 59. Además, Djokovic mantiene viva la carrera por su 25 grande para superar a la australiana Margaret Court en el techo del tenis.

En menos de 48 horas, Djokovic disputó 10 sets de Grand Slam y de mucha intensidad, nueve horas sobre la pista, incluido su duelo más largo en el torneo, que por dos minutos superó al que en 2013 jugó contra Rafa Nadal.

Esta vez, además de a Cerúndolo, tuvo que sobreponerse a unas molestias en la rodilla que le aparecieron a mediados del segundo set y que lo tuvieron contra las cuerdas hasta que regresó con fuerza en el final del cuarto.