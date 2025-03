Qué dijo Julián Álvarez sobre el penal anulado contra el Real Madrid

De inmediato, los jugadores del Real Madrid comenzaron a protestar, señalando que Álvarez había tocado el balón dos veces antes de que entrara al arco. Fue entonces cuando el VAR intervino y, tras revisar la jugada, informó a Marciniak que el remate no era válido. La decisión generó sorpresa y desconcierto en el argentino, quien al ser consultado por sus compañeros solo atinó a responder: “No sé, puede ser, pero no sé”.

"No sé, puede ser, pero no sé", dijo Julián Álvarez a sus compañeros después de tirar el penalti. Reconoce que es probable que le haya dado 2 veces al balón. pic.twitter.com/WgO1wQLZgN

El impacto de la anulación fue inmediato. Federico Valverde convirtió su penal y el Real Madrid tomó la ventaja en la tanda. Luego, Antonio Rüdiger selló la serie con su disparo, decretando el 4-2 final y el pase del Merengue a los cuartos de final.

Julian 1.jpg Julián Álvarez tropezó al momento de patear el penal

Qué le dijo Julián Álvarez a sus hermanos

Según el periodista Pedro Fullana, del programa El Larguero, el delantero argentino habló con su entorno después del partido y aseguró que no había sentido ningún doble contacto. “Cuando ha salido del vestuario ahora mismo Julián, que se ha encontrado con sus hermanos y con su gente, lo que les ha dicho a ellos cuando le han preguntado fue: ‘Yo no he notado nada. Me resbalo, pero no he notado que tocara el balón con la otra pierna’”, reveló el cronista.

El Cholo Simeone puso a prueba a los periodistas presentes en la sala de prensa con una encuesta improvisada. “Cualquiera de los que están presentes y vio que la pelota la tocó dos veces en Julián que levante la mano. ¿Quién levanta la mano? Vamos, vamos. ¿Quién levanta la mano? No la levanta nadie, listo, otra pregunta”, lanzó desafiante.