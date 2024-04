Qué dijo Manu Urcera tras un fin de semana difícil en Toay

"Ahora a trabajar fuerte porque viene Termas, una carrera doble con Turismo Nacional y TC para mi. A intentar descontar puntos seguir en la pelea. Les mando un saludo grande", dijo Manu, a quien se lo nota cada vez más cercano al público, tanto en las redes como personalmente.

Embed Lo que dejó #TCenLaPampa gracias a todos por el apoyo. pic.twitter.com/hnJUiZWDMt — MANU URCERA (@manurcera) April 28, 2024

Manu Urcera y su análisis

Manu se explayó sobre el desarrollo de la carrera en Toay, que tuvo la particularidad de la modificación en el reglamento con el cambio obligatorio de neumáticos entre las vueltas 8 y 22. En ese sentid, Urcera hizo hincapié más en el auto y en el trabajo en general que en la llegada y salida de boxes. “No sé el tiempo, pero me parece lógico. Frené en el lugar justo, no se trabó nada, puede variar un segundo más o menos, pero me parece que no hace la diferencia a la carrera. La realidad es que cuando salgo de boxes, en pista salió Gini a un segundo y medio y el otro auto muy atrás. Cuando evalúas eso, no cambia tanto, no es que gané un puesto o perdí otro. Es importante no trabarse así que bien”.

El puesto 21 en la final no era a lo que apuntaba el piloto regional, pero por cómo está planteada la temporada no es para nada despreciable terminar la carrera en condiciones y sumar pensando en el campeonato. Sobre todo teniendo en cuenta que Manu ya ganó la carrera que se necesita como requisito para ser campeón.

Después, en el diálogo con Carburando, cerró diciendo que “nos costó La Pampa, difícil fin de semana, no estuvimos al nivel que tuvimos en los anteriores, pero el TC es así y hay que dar vuelta la página, tratar de sacar alguna enseñanza y aprender de estas situaciones y en quince días estar en Termas dando pelea”.