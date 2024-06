Qué dijo Thiago Almada de su posible llegada a Boca

Pero en una entrevista con Gastón Edul, periodista de TyC Sports que cubre a la selección, el jugador contó que tiene contacto seguido con Riquelme: “Con Román hablo siempre. Él me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca. Ayer también me lo dijo. No hay nada formal, estoy muy feliz acá y veremos en estos meses qué pasa. Fue una linda llamada. Hablamos de todo un poco. Si hay oferta formal veré y lo hablaré con mi familia”.

En el mismo sentido, Almada agregó: "Boca y River son los más grandes del fútbol argentino, a cualquier jugador le tira”.

Almada, un campeón del mundo que puede volver al país

Thiago es uno de los 26 integrantes de la lista que Lionel Scaloni armó para el Mundial de Qatar, donde Argentina fue campeón. Junto a Ángel Correa reemplazaron a Nicolás González y Joaquín Correa, cuyas lesiones en los días previos al certamen obligaron al DT a modificar la nómina inicial.

Almada tuvo minutos en el partido contra Polonia, donde Scaloni realizó varios cambios en el complemento cuando el conjunto nacional ya tenía el triunfo y la clasificación a octavos de final asegurada.

Lo último del volante ofensivo en la selección fue el Preolímpico sub 23, donde fue capitán, pieza clave y marcó varios tantos importantes. Se estima que formará parte de la lista de 18 jugadores que Javier Mascherano confeccionará con vistas a París 2024.

Boca busca refuerzos

La llegada de Gary Medel fue la primera incorporación del xeneize en el mercado de pases. Además del "coqueteo" con Thiago Almada, hay gestiones iniciadas con Tomás Belmonte y Fausto Vera.

El surgido en Lanús juega en el Toluca de México y estaría más cerca de llegar que el volante defensivo que está en el Corinthians de Brasil. Además, Atlético Mineiro se metió en la negociación por Vera, ya que el DT Gabriel Milito lo tuvo en Argentinos Juniors y quiere sumarlo como refuerzo para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores y lo que resta del Brasileirao.

Por su parte, Boca necesita imperiosamente mediocampistas porque en 16avos de final de Sudamericana no contará con sus cuatro volantes titulares: Pol Fernández por acumulación de amarillas y los otros tres que serán convocados a París 2024: Equi Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón.