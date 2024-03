Qué es el coaching deportivo y cómo se aplica en la región

“Es transformador, como se dice generalmente. Tiene mucho que ver con el lenguaje y generar realidades a través del lenguaje . Esto lo podes aplicar en conversaciones individuales, pero a mí siempre me interesó el trabajo grupal, con los equipos de trabajo. No había estado nunca con equipos deportivos”, contó Leticia Zavala Rubio a LM.

La comunicadora social comenzó a incursionar en el coaching hace seis años, donde obtuvo el título de "Coach Ontológica Profesional" y meses atrás arribó al Club Tiro Federal de Zapala. “La carrera de coaching la inicié en 2018 – 2019 porque escuché a una persona hablar, me llamó la atención y me pareció interesante como complemento a la comunicación. Me puse a leer para ver qué era y justo una persona conocida estaba dando clases, me insistió, me anoté y me encantó”, dijo sobre sus inicios.