Qué falta para que Paredes juegue en Boca: el chisme que cuentan en Italia

En Italia dan como posible el retorno . " Boca Juniors ha mostrado interés en fichar a Leandro Paredes, quien no está en los planes de Roma y podría marcharse" , afirmó periodista italiano Nicoló Schira y agregó: "El futuro de Leandro Paredes en ASRoma está en duda. Su contrato vence en junio de 2025 y no es considerado un jugador clave para el entrenador Juric . En el contrato entre los Paredes y Roma hay una opción automática hasta 2026 al alcanzar ciertas condiciones (partidos y objetivos del equipo)".

El panorama se aclaró de manera inesperada en los últimos meses casi tomando por sorpresa a la institución de La Ribera que ahora pondrá en marcha su plan seducción, preparar una oferta que sea convincente, e intentar darle al plantel un verdadero salto de calidad. Es que la realidad de Paredes en la Roma, el club que milita actualmente, cambió totalmente.

Leandro-Paredes-Boca.jpg

Durante la estadía de Daniele De Rossi como entrenador de La Loba, el mediocampista de 30 años era una pieza clave en el armado siendo fundamental para conseguir buenos resultados con el equipo. Sin embargo, cuando el club decidió echarlo, su reemplazo Ivan Juric no le da protagonismo y de los últimos 11 partidos que disputó el equipo solo ingresó como titular en una ocasión.

Más allá de que su principal objetivo es mantenerse en el fútbol de Europa, no tener protagonismo en el once inicial le haría replantearse su futuro en el viejo continente siendo Boca una posibilidad para mantener esa vigencia con minutos y conservar su importante rol en el plantel de la Selección argentina. De hecho, ganar en ese aspecto sumado a que volverá a tener contacto cercano con su familia, lo haría resignar mucho dinero para cumplir sus satisfacciones.

Todo se encamina a que se pueda pero hay un factor que hace demorar las negociaciones. Es que el entrenador no tiene un buen rendimiento a cargo del equipo y esto podría decantar en el fin de su ciclo al mando del equipo italiano, generando incertidumbre sobre la consideración que podría tener un nuevo entrenador en el equipo: definir si Paredes será clave o no en el nuevo proceso. Sin embargo, estas son especulaciones entendiendo que el equipo no ha comunicad una posible salida del entrenador.

leandro paredes dybala.jpg Leandro Paredes y Paulo Dybala festejan en la Roma. Ambos son campeones del mundo con la selección nacional.

La pésima estadística de Boca que explica su pésimo momento

En el 2024, Boca ha atravesado una serie de altibajos que parecieran seguir una tendencia marcada: la de comenzar perdiendo en muchos de sus partidos. La estadística es clara y preocupante para el conjunto dirigido por Fernando Gago, quien ha tomado nota de este problema reiterado. En los 52 encuentros disputados en lo que va del año, Boca arrancó con el marcador en contra en 23 de ellos, un número que representa el 44% de los partidos jugados. Aunque en esta última ocasión ante Godoy Cruz logró revertir el resultado, esta desventaja inicial ha sido un factor recurrente que el equipo necesita solucionar para alcanzar una mayor estabilidad en su desempeño.

El más reciente ejemplo ocurrió el miércoles contra Godoy Cruz, en un partido que parecía encaminarse a otra noche difícil. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando el equipo mendocino aprovechó un descuido defensivo de Boca y se adelantó en el marcador. Sin embargo, la reacción del Xeneize no se hizo esperar, y antes de que el primer tiempo llegara a su fin, logró equilibrar el resultado con un gol de Aguirre, mientras que Cavani se encargó de concretar el segundo.

Le ganó a Godoy Cruz pero sigue sufriendo una dura estadística

Lo que comenzó como un enfrentamiento adverso, finalmente terminó en una contundente goleada para los de Gago. A pesar de esta remontada exitosa, los números demuestran que revertir un marcador en contra no es una hazaña habitual para Boca en esta temporada. De las 23 ocasiones en las que inició perdiendo, sólo logró darle vuelta a siete de ellas, empató cinco y perdió en los restantes 11 partidos. Esta dificultad para sostener un rendimiento estable en los primeros minutos ha sido una constante en el equipo, y según las propias palabras de su capitán, Marcos Rojo, se debe a una “desconcentración” que afecta al grupo en los inicios de cada encuentro.

Saralegui.jpg Fernando Gago

El técnico Fernando Gago, consciente de esta tendencia, ha mencionado en varias ocasiones la importancia de corregir estos descuidos tempraneros. En su análisis de los encuentros, el entrenador ha destacado que el equipo necesita ganar solidez desde el inicio y no depender tanto de remontadas que desgastan al grupo y condicionan el planteo táctico.

El gran desafío de Fernando Gago para su Boca

Gago busca que el equipo pueda imponer su juego desde el minuto uno, en lugar de tener que modificar su estrategia en función de un resultado adverso. Para Boca, este patrón representa un problema tanto en términos de desgaste físico como mental.

La presión de tener que buscar constantemente la remontada puede afectar la confianza y la cohesión del equipo en el largo plazo. El plantel, además, ha enfrentado una carga importante de partidos, lo que aumenta el riesgo de desgaste en los jugadores clave y potenciales lesiones. En ese sentido, el entrenador tiene un doble desafío: no sólo debe ajustar la táctica para evitar estos comienzos dubitativos, sino también gestionar los recursos del equipo de manera que sus principales figuras lleguen en óptimas condiciones al final de la temporada.