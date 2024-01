Qué figura del fútbol mundial quiere jugar en Independiente

"Por lo que sé de Emi, si él quiere venir, que va a venir a Independiente y no a otro club. Quiere venir sano con 36 ó 37 años (actualmente tiene 31). No quiere venir a terminar la carrera a Independiente mal", aclaró Alberto, quien otorgó una entrevista al canal TyC Sports.

dibu en independiente.jpg

El arquero del Aston Villa fue vendido con apenas 16 años a Inglaterra, al Arsenal, en 2012. En aquel momento, Independiente lo cedió por 500 mil euros por el 65% del pase. Luego fue ganando experiencia otros equipos, como el Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton, Getafe y Reading.

La hora del debut en la Copa de la Liga

En tanto, desde las 21.15 de este viernes, Independiente de Carlitos Tevez debutará en la Copa de la Liga visitante al recién ascendido Independiente Rivadavia de Mendoza. El partido será dirigido por Fernando Rapallini y tendrá transmisión de ESPN Premium.

En la previa, Tevez rescató al equipo que en la pasada Copa de la Liga no solo escapó a la zona del descenso sino que estuvo bastante cerca de llegar a los playoff. Pero el Apache tiene en claro que en este 2024 debe elevar la vara.

Carlos Tevez.jpg

“Tenemos que llevar a Independiente a pelear el campeonato. Ese es nuestro desafío", señaló Tevez quien pidió que los refuerzos llegaran rápido y tuvo bastante efectividad por parte de los dirigentes. El que llegó primero fue el goleador Gabriel Ávalos, que en Argentinos Juniors sumó 47 tantos y 14 asistencias en 122 encuentros.

El Rojo también se reforzó con el defensor neuquino, de Centenario, Adrián Spörle; el mediocampista ecuatoriano Jhonny Quiñonez; el volante uruguayo Gabriel Neves; el mediapunta Alex Luna y el delantero Ignacio Maestro Puch.

El mayor contratiempo es, al menos por ahora, no poder contar con la joyita de las inferiores: Santiago López, con quien no hay acuerdo para renovar su contrato. De todas maneras, el futbolista del seleccionado sub 17 afirmó: "Yo me quiero quedar".