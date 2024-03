Qué jugador marcó el mejor gol en La Noche del Rey de Independiente

Gol-Serrizuela-Noche del Rey.mp4

Minutos más tarde, llegó la ovación y el reconocimiento para Bochini, emblema de la institución que idolatran la mayoría de los hinchas del Rojo. “Esto es una fiesta del fútbol. Siempre quiero estar cerca de Independiente. Para mi es un orgullo el reconocimiento permanente de la gente a tanto tiempo de mi retiro. Siempre quise ganar todo acá, es el club en el que empecé desde chico. Siempre respeté a los rivales”, comentó el histórico exjugador.

El deseo de Agüero de volver al fútbol para jugar en Independiente

"Hace dos días me hice otro estudio y salió todo muy bien, así que estoy muy contento. Ahora me voy a Madrid, tengo un torneo, después me voy a otro torneo en México y luego a Estados Unidos a otro torneo. Ahí veré como estoy y me voy a seguir haciendo estudios. Siempre está la ilusión de volver a pisar el césped", comenzó relatando el Kun Agüero previo al evento.

Y continuó: "No quiero ilusionar a nadie. Quiero jugar, aunque sea con amigos, y después veré qué decisión tomo. Entiendo que estén ilusionados y yo también lo estoy, pero no les puedo confirmar al cien por ciento", dijo y bromeó: "Tengo que bajar un par de kilos. Ja".