El mal momento del Kun Agüero en "la noche del Rey" de Independiente

"CREO QUE SE ME SALIÓ EL HOMBRO"



El Kun Agüero cayó mal cuando entraba al área disputando la pelota y debió salir reemplazado en "La Noche del Rey" #LPFxTNTSports pic.twitter.com/MwO6vARnJb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 24, 2024

Había entrado al área con pelota dominada y chocó con Eluchans, al caer al suelo se lo vio dolorido y unos minutos después tuvo que pedir el cambio. Igualmente, su felicidad por volver a jugar en ese estadio y recibir el cariño del público, fue mucho más grande.

“Nada más lindo que estar acá otra vez y poder disfrutar y además poder compartir con el Bocha, que en Independiente fue mi entrenador, fue el que siempre confió en mí así que la verdad que para mí es un orgullo estar acá”, contó el exjugador.

De esta forma, el regreso del Kun a Independiente no fue ni como él ni como los hinchas esperaban. Anteriormente, había destacado que su doctor le habló sobre la posibilidad de volver a jugar al fútbol, lo que disparó los rumores.

Luego de un regreso fallido en el amistoso de leyendas, el ídolo del Rojo aún guarda una última esperanza de vestir la camiseta del club de sus amores si decide volver al fútbol.

El motivo por el que Carlos Tevez se ausentó de "la Noche del Rey"

El director técnico de Independiente, Carlos Alberto Tevez, anunció que no asistiría a la Noche del Rey, evento que realizó el club por los 120 años de su natalicio, tras lo que fueron las declaraciones de Ariel Holan, ex entrenador del “Rojo” e invitado al evento, en la semana.

Si algo más le faltaba a todas las improvisaciones y complicaciones que tuvo la organización de la Noche del Rey, era que el entrenador del primer equipo decida no hacerse presente en la primera edición del evento por declaraciones del último director técnico campeón con Independiente, en las cuales se mostró entusiasmado con la posibilidad de tener una segunda oportunidad en el club y culminar el trabajo que se hizo en la primera etapa.

Venta de solo un 30 por ciento de las entradas, obsequio de estas al colegio del club y peñas, malestar del socio con la dirigencia que llevaron a no acompañar el evento, precios inasequibles, son algunos de las complejidades que tuvo el evento que ahora suma una nueva que, como si fuera poco, repercutirá dentro del día a día del club de Avellaneda.

"AHORA ESTÁ CARLITOS QUE LO ESTÁ HACIENDO MUY BIEN Y ESTAMOS TODOS CONTENTOS"



Ariel Holan habló en La Noche del Rey de Independiente y mostró su apoyo a Tevez pic.twitter.com/DLcyprt8AY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 23, 2024

A pesar de que -tras la victoria 3-0 ante Deportivo Laferrere este viernes- Tevez allegó que no irá porque no estaba todo el plantel invitado y no era justo que él vaya, se pudo saber que el primer equipo en su totalidad recibió la invitación por parte del club y que es una decisión personal del entrenador tras lo que fueron las palabras de Holan que no cayeron para nada bien en el seno del actual cuerpo técnico de Independiente.

La idea del evento es un partido entre leyendas y ex jugadores del club, siendo uno de los equipos dirigidos por la dupla Tevez-Holan pero eso, claramente, no sucederá tras la negativa del ídolo de Boca al evento. Con esta ausencia, se sigue acrecentando la grieta entre los dirigentes de Independiente y el oriundo de Ciudadela.

En la semana, tras lo que fue la derrota 1-0 ante Deportivo Riestra y con los focos de los hinchas puestos en Tevez, Holan dio notas en varios medios nacionales en los que declaró que siente que se quedaron “a mitad de camino en Independiente. Por eso tengo muchas ganas de tener una segunda oportunidad. Tengo mucho para dar”.

Entre los hinchas, el entrenador oriundo de Lomas de Zamora es una figura controvertida que recibe banca por ser el último campeón con el “Rojo” pero, también, muchas críticas porque durante su gestión se hizo un derroche de dinero en jugadores que no rindieron y hoy el club está con la soga al cuello por muchas de esas operaciones millonarias que a Independiente no le trajeron más que dolores de cabeza.