Cuál es el nombre que el Kun Agüero y su esposa le pondrán a su hijita

Así las cosas, Agüero y Calzetti estarán viajando al país norteamericano durante las próximas semanas y así prepararse para la recta final de la dulce espera y recibir a la bebé que ya quieren conocer.

Un cardiólogo reveló si el Kun Agüero puede volver a jugar en Independiente

El rumor sobre el posible retorno de Sergio el Kun Agüero al fútbol profesional con Independiente generó un gran revuelo en Avellaneda y las redes sociales estallaron con la noticia. Sin embargo, el propio Agüero desmintió categóricamente estos rumores, asegurando: “Es totalmente mentira. No voy a entrenar con Independiente. A veces se inventan cosas".

El ex delantero e ídolo de Independiente, quien se retiró del fútbol profesional debido a una arritmia cardíaca en octubre de 2021, explicó que, a pesar de que su cardiólogo le aseguró que está bien de salud, aún le faltan muchos estudios para volver a entrenar al nivel de Primera División.

Norberto Debbag, destacado cardiólogo deportólogo, corroboró que Agüero deberá someterse a una serie de estudios, incluyendo resonancia magnética, holter, pruebas de esfuerzo y ecografías, para evaluar su condición física y nutricional.

"Seguramente los estudios le vienen dando bien, quiere decir que no presentó ninguna arritmia, ya que el chip que le pusieron no habrá detectado nada. Para completar tiene que medirse los pliegues del tejido adiposo y ver en qué condiciones está nutricional y físicamente. Le harán una resonancia magnética, un holter, pruebas de esfuerzo y ecografías", explicó el cardiólogo.

El exjugador había levantado la expectativa al expresar su deseo de regresar al campo: “La gente me está preguntando y bueno, no sé... ¿Vos qué pensás? ¿Cómo estoy para 20 minutitos? No sé si 20, pero 10. Doble 9 con (Gabriel) Ávalos no es mala". Incluso, Carlos Tevez, actual entrenador del Rojo, se mostró receptivo a la idea de tener al Kun en su equipo: “¿Quién no quiere tener al Kun, no? Es bienvenido. Si puede, aunque sea 10 o 15 minutos, lo tendremos".