Un cardiólogo reveló si el Kun Agüero puede volver a jugar en Independiente

El ex delantero ilusionó a los hinchas de Independiente con una posible vuelta a las canchas, sin embargo, no es tan fácil como muchos creen.

"Seguramente los estudios le vienen dando bien, quiere decir que no presentó ninguna arritmia, ya que el chip que le pusieron no habrá detectado nada. Para completar tiene que medirse los pliegues del tejido adiposo y ver en qué condiciones está nutricional y físicamente. Le harán una resonancia magnética, un holter, pruebas de esfuerzo y ecografías", explicó el cardiólogo.

La frase del Kun Agüero que ilusionó a los hinchas de Independiente

El exjugador había levantado la expectativa al expresar su deseo de regresar al campo: “La gente me está preguntando y bueno, no sé... ¿Vos qué pensás? ¿Cómo estoy para 20 minutitos? No sé si 20, pero 10. Doble 9 con (Gabriel) Ávalos no es mala". Incluso, Carlos Tevez, actual entrenador de Boca Juniors, se mostró receptivo a la idea de tener al Kun en su equipo: “¿Quién no quiere tener al Kun, no? Es bienvenido. Si puede, aunque sea 10 o 15 minutos, lo tendremos".

Kun 2.jpg El Kun Agüero

A pesar de las expectativas y las especulaciones, Agüero aclaró que por el momento no está en sus planes regresar al fútbol profesional. Su retirada sorpresiva en diciembre de 2021 dejó a los fanáticos con la incertidumbre de su futuro, pero por ahora, el regreso del Kun a las canchas no parece estar en el horizonte cercano.