Qué jugador se enteró por las redes sociales que Boca lo compró

Roskopf.jpg

Y detalló: "Fue rarísimo. Salía por todos lados, me pareció raro y dije ‘¿qué es esto?’. Y fui a buscar a Julián Chicco a su habitación, le pregunto y él me dijo que era verdad, que ya había hablado con el papá. Ahí hablé con mis viejos y me dijeron que sabían y que tenían que hablarlo conmigo pero no querían desconcentrarme porque estaba en el Sudamericano".

Darío Benedetto volvió a La Bombonera junto a "La 12": los videos

Darío Benedetto, actual delantero del Querétaro de México y exjugador de Boca, sorprendió al asistir al partido entre el Xeneize e Independiente en La Bombonera. Lejos de optar por la comodidad de un palco o una platea, Benedetto se ubicó en la segunda bandeja, junto a "La 12", la barra brava de Boca.

Vestido con una musculosa del club de la Ribera, se lo vio alentando al equipo desde un paravalanchas, acompañado por líderes de la hinchada como Mauro Martín y Marcelo "Manco" Aravena. Este gesto reafirma el amor de Benedetto por el club, tal como había expresado al dejar el club en junio: "Yo a Boca lo voy a alentar siempre y voy a tratar de ir a la cancha porque lo amo".

Mientras tanto, esta aparición en la Argentina alimenta los rumores de un posible traspaso a Argentinos Juniors para sellar su regreso al país. El presidente del Bicho, Cristian Malaspina, confirmó el interés del club en fichar al Pipa en el próximo mercado de pases de enero. Malaspina destacó que han intentado contratar al jugador en anteriores oportunidades y que mantienen amigos en común, lo que alimenta la esperanza de concretar la incorporación en esta ocasión.

Benedetto.jpg

Así fue el empate entre Boca e Independiente

Boca e Independiente empataron 0 a 0 en un partido disputado esta tarde en "La Bombonera", por la vigesimoséptima fecha de la Liga Profesional. En un encuentro con llegadas para ambos lados, la más clara fue para la visita, con un cabezazo de Lautaro Millán que fue rechazado en la línea por Marcos Rojo.

El primer ataque peligroso del partido fue para Boca, a los 22 minutos, cuando el lateral Marcelo Saracchi desbordó y puso un centro para la llegada del delantero Milton Giménez, quien no pudo cabecear con precisión.

Solo dos minutos después, el volante Kevin Zenón puso un gran pase filtrado y cruzado para la aparición del extremo Exequiel Zeballos, pero el arquero Rodrigo Rey estuvo atento para cortar el pase y anticiparse al mano a mano.

Gago Portada.jpg

El “Rojo” abrió la segunda parte con su llegada más clara del partido. Al primer minuto y tras un centro desde la izquierda, el arquero Leandro Brey quiso cortar con los puños pero erró completamente en el cálculo, sirviéndole el gol al mediocampista Lautaro Millán, cuyo cabezazo fue salvado en la línea por el defensor Marcos Rojo.

Tres minutos después, el que llegó fue el local. El “Changuito” Zeballos fue habilitado con un pase en profundidad y se fue mano a mano ante Rodrigo Rey. Cuando quiso rematar al segundo palo, el lateral Federico Vera se esforzó y pudo puntear la pelota, que pegó en el palo y fue contenida por Rey.

A los 16 minutos se dio una jugada similar. Zenón volvió a habilitar a Zeballos por el costado izquierdo, esta vez con un pase aéreo, pero el extremo demoró en el disparo y la pelota terminó yéndose al córner.

Independiente pudo haberlo ganado en la última jugada del partido. El delantero Ignacio Maestro Puch disputó una pelota ante el defensor Lautaro Di Lollo y, al ganar el duelo, quedó mano a mano ante Brey. El centrodelantero picó la pelota ante la salida del arquero, pero su tiro se fue ancho.