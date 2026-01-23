Que puesto ocupa la LPF en el ranking de las ligas que mas gastaron en el mercado de pases

Mientras todavía se lleva a cabo el período de fichajes, ya se empieza a establecer cuáles son las competiciones que más dinero movieron.

Con el mercado de pases todavía en movimiento, se empieza a esclarecer cuáles fueron las ligas con más movimiento de dinero. Como es costumbre, la Premier League es la competición que más lleva gastado desde que se abrió esta ventana de transferencias, mientras que el Brasileirao dio un batacazo y ya se encuentra en la segunda posición. Además, la Liga Profesional se encuentra dentro del top 10.

En la cima del ranking se encuentra la Premier League inglesa con €292.000.000 gastados. Con apenas 45 incorporaciones en lo que va de mercado, la mejor liga del mundo se ubica en la primera posición de este top con una cifra abultada. El Manchester City es el equipo que más lleva gastado, ya que invirtió €73.000.000 en la incorporación de Antoine Semenyo, extremo que llegó procedente del Bournemouth donde era la gran figura, y otros €23.000.000 en la compra del zaguero Marc Guéhi.

Sorprendentemente, el Brasileirao aparece como la escolta de este top y supera a cuatro de las cinco ligas principales de Europa. La liga brasileña lleva gastados €148.850.000 y el club que más lleva invertido en Brasil es el Cruzeiro, que desembolsó €27.000.000 para la incorporación de Gerson, su flamante y único refuerzo, que llegó desde el Zenit de Rusia.

image

Completando el podio aparece la Serie A con €114.350.000 invertidos. Es la liga que mayor cantidad de incorporaciones tuvo de las cinco principales de Europa, con un total de 54. El equipo que más viene gastando en este mercado dentro de la liga italiana es la Lazio, conjunto que invirtió €16.850.000 en el volante Kenneth Taylor y €13.000.000 en el delantero Petar Ratkov.

Le sigue la Major League Soccer con €102.520.000. Desde que se abrió este mercado de pases, el Inter Miami es el equipo que más gastó en refuerzos. Para acompañar a Lionel Messi, la dirigencia de las Garzas desembolsó una cifra cercana a los €15.000.000 para comprar el pase de Rodrigo De Paul, quien había jugado durante el último semestre a préstamo, €5.000.000 por el pase de Tadeo Allende, otros €1.700.000 para la llegada del argentino David Ayala y €500.000 en Rocco Ríos Novo.

El puesto en el que se encuentra la liga argentina

La Liga Profesional de Fútbol de la Argentina se encuentra cerrando el top 10 de este ranking. Con €29.430.000 invertidos, es, de momento, la liga que mayor cantidad de incorporaciones lleva en lo que va de mercado, con un total de 459, algo que no se ve reflejado en el monto invertido por los clubes. Hasta ahora, la institución que más gastó fue River, que puso u$s7.000.000 por Aníbal Moreno, uno de los tres refuerzos que llegaron al club durante este mercado.

image

Además, otras ligas de las principales de Europa que forman parte de este ranking son la alemana, en el puesto 5 y la francesa en el puesto 8. Llama la atención la ausencia de LaLiga de España.

En el caso de la Bundesliga, lleva invertidos €59.250.000 con apenas 42 incorporaciones. El club que más ha gastado, de momento, es el Eintracht Frankfurt, que puso €19.100.000 en refuerzos: €8.000.000 fueron para comprar al delantero Younes Ebnoutalib, €6.500.000 fueron destinados al fichaje del japonés Keita Kosugi y los restantes €4.600.000 se gastaron en la compra de Love Arrhov.

El listado completo

Premier League (Inglaterra): €292.000.000

Brasileirao (Brasil): €148.850.000

Serie A (Italia): €114.350.000

Major League Soccer (Estados Unidos y Canadá): €102.520.000

Bundesliga (Alemania): €59.250.000

Liga Portugal (Portugal): €53.030.000

Super Lig (Turquía): €48.720.000

Ligue 1 (Francia): €41.500.000

Liga MX (México): €37.040.000

Liga Profesional de Fútbol (Argentina): €29.430.000