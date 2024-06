Qué respondió Messi cuando le dijeron si era su último torneo con Argentina

Tras finalizar el partido, el campeón del mundo fue consultado por su continuidad en la Selección Argentina. “La gente dice, por favor, que no sea la última”, le dijo el periodista Matías Pellicioni, “¿La última Copa América? Sí, es la última Copa América”, respondió el rosarino evadiendo la pregunta. “No, el Mundial”, insistió el periodista.

“Ah, el Mundial. No, siempre digo lo mismo, que vamos día a día, la verdad que estoy disfrutando, me sentí bien y vamos a intentarlo una vez más y a vivir el día a día y hoy fue importante empezar ganando”, respondió antes de agregar: “Como dije antes, todo depende de cómo vayan dando las cosas ir paso a paso sin mirar el futuro. Estoy muy bien”.

Qué dijo Lionel Messi sobre el partido con Canadá

"Sabíamos que iba a ser un partido duro, muy físico, en el primer tiempo había poco espacio", analizó Messi. Sin embargo, la paciencia y el control del balón fueron claves para encontrar los espacios necesarios y definir el partido. "Hace mucho tiempo que venimos haciendo eso. Tenemos la paciencia de tener la pelota, de moverla de un lado a otro. Hoy se nos hizo difícil encontrar los espacios, pero la mayoría de los rivales juegan diferente contra nosotros. Tenemos que intentar seguir teniendo esa paciencia y mantener el control para cuando llegue nuestra oportunidad", agregó.

Messi, a sus 36 años, sigue demostrando por qué es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Su desempeño incluyó una efectividad del 89% en precisión de pases, seis pases clave y tres tiros al arco. A pesar de no haber podido convertir en esta ocasión, sus contribuciones fueron vitales para el equipo. "Tuve un par de situaciones bastante claras. Hoy no se me dio, pero lo importante es que ganamos", recordó el delantero.

La autocrítica de Lionel Messi

En cuanto a los aspectos que debe mejorar el equipo, el rosarino fue claro: "Nos costó un poco el primer tiempo encontrar nuestro juego, el que estamos acostumbrados, por diferentes cosas". Reconoció que en una de sus oportunidades de gol debería haber definido de otra manera: "Pensándolo bien, ahora, tendría que haber definido fuerte e intentar otra cosa, tuve mala suerte que le pegó en la cabeza, fue una lástima".

El siguiente reto para la Selección Argentina será enfrentar a Chile el martes 25 de junio, seguido por el partido contra Perú el sábado 29 del mismo mes. Ambos encuentros serán cruciales para asegurar la clasificación a la siguiente fase del torneo. "Creo que todos los partidos de la Copa van a ser de esta manera, como son en las Eliminatorias, o en otras ediciones. Arrancamos de cero, tenemos la misma ilusión de siempre, lo vamos a intentar como lo hacemos siempre en la Selección", prometió Messi.