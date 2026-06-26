Quién era Yimvert Berroterán, la promesa del fútbol venezolano que murió tras los terremotos

El mediocampista de apenas 18 años integraba el proceso de la selección Sub-20 de Venezuela. Había sido reportado como desaparecido tras los terremotos.

El fútbol venezolano atraviesa horas de profundo dolor tras la muerte de Yimvert Berroterán , una de las principales promesas de las selecciones juveniles de la Vinotinto. El mediocampista de 18 años había desaparecido luego de los terremotos que afectaron distintas regiones del país y, tras casi dos días de intensa búsqueda, fue encontrado sin vida en su vivienda junto a su pareja.

La noticia conmocionó al ambiente deportivo venezolano. La Federación Venezolana de Fútbol confirmó oficialmente su fallecimiento y despidió al futbolista con un emotivo mensaje. "Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país", expresó la entidad, que además envió sus condolencias a familiares, amigos, compañeros y seres queridos.

Con apenas 18 años, Berroterán se había ganado un lugar dentro del proceso formativo de las selecciones juveniles venezolanas gracias a su constante crecimiento futbolístico.

En la categoría Sub-17 disputó 17 partidos oficiales y convirtió tres goles, actuaciones que le permitieron dar el salto a la Sub-20 y consolidarse como uno de los proyectos con mayor proyección dentro del fútbol venezolano.

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Dueño de una destacada técnica individual, buena conducción de pelota, capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y un importante despliegue físico, el volante despertaba grandes expectativas entre los entrenadores de la federación y era seguido de cerca como una de las futuras figuras de la Vinotinto.

Sus primeros pasos como profesional

A nivel de clubes, Berroterán pertenecía a UCV FC, institución con la que había comenzado a transitar sus primeros pasos en el fútbol profesional.

Durante la temporada actual había logrado debutar en la Primera División venezolana, acumulando tres partidos y 32 minutos en la máxima categoría mientras atravesaba el proceso de adaptación al plantel superior.

El comunicado de la Federación Venezolana de Fútbol

En un comunicado, la FVF expresó que el jugador representó al país “con orgullo, compromiso y amor” y aseguró que su partida enluta a toda la familia del fútbol venezolano.

La entidad también envió un mensaje de solidaridad a los familiares y allegados del deportista. “Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país”, señaló la Federación. Asimismo, extendió “sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, compañeros, cuerpo técnico y seres queridos” y afirmó que “Yimvert, tu luz seguirá presente en cada latido Vinotinto”, al rendir homenaje a la memoria del futbolista.

El drama que golpea al fútbol venezolano

La muerte de Berroterán se produjo en el marco de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela y que provocaron una tragedia humanitaria de enormes dimensiones. Mientras continúan las tareas de rescate, las autoridades y organismos deportivos siguen buscando a los futbolistas Juan Manuel Pimentel Berríos, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García, quienes permanecen desaparecidos.

El fallecimiento del mediocampista también se suma al del juvenil Víctor Andrés Palacios Ledezma, de 14 años e integrante de las divisiones inferiores del Club Sport San Agustín, otra de las víctimas que enlutan al deporte venezolano en medio de la tragedia.

Sube a 920 la cifra de muertos y otro sismo registrado

La Asamblea Nacional de Venezuela confirmó que el número de muertos en los sismos ascienden a 920. Además hay 3.360 heridos.

Además, el número de desaparecidos podría ascender a 50.000, según cifras no confirmadas que ha recibido la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas. Fuentes de la oficina indicaron a la agencia EFE que manejan esas cifras, no atribuibles directamente a la ONU.

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Las malas noticias no se detuvieron. Esta tarde se confirmó el reporte de un nuevo sismo sobre las 19:16 (hora argentina) con una profundidad de 10 kilómetros.

El sismo se registró frente a la costa central de Venezuela y según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) fue de 4,7 grados. Mientras que el El Servicio Geológico Colombiano habla de 4,9.