Quién es el ex compañero de Messi en el PSG que jugará para Mauritania contra la Selección

Para el duelo de este viernes, el combinado africano contará con un jugador que ha sumado minutos en la élite del fútbol europeo.

En la desconocida Selección de Fútbol de Mauritania que este viernes se enfrentará en La Bombonera a la Selección Argentina , en el primero de los dos amistosos que disputará el equipo de Lionel Scaloni en la Fecha FIFA, hay un futbolista que tiene mucho para presumir. Se trata de, nada más, ni nada menos, que de un excompañero de Lionel Messi con el que coincidió en el PSG francés.

El futbolista en cuestión es Djeidi Gassama , extremo de 22 años nacido en la humilde Sélibabi que se radicó en Francia desde niño y que actualmente milita en el Rangers de la Premiership de Escocia. En 2022, año en que la Scaloneta conquistó el Mundial de Qatar, llegó a disputar dos partidos para la Selección de Francia, pero en la categoría Sub 20. Sin embargo, recientemente se convenció de representar al país donde nació, por lo que en cancha de Boca estará haciendo su estreno en el seleccionado mauritano.

Todavía hay más, porque el duelo ante Argentina no representará para el joven delantero la primera oportunidad de compartir cancha con Lionel Messi, para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. De hecho, llegó a disfrutarlo durante cinco minutos como compañero de ataque en PSG en el único partido oficial que registró con el club al que se había sumado en 2019 como parte de la academia.

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El ingreso de Gassama en el minuto 89 de un duelo clave ante Montpellier se produjo nada menos que en reemplazo de Ángel Di María y la victoria 4-0 consumada le permitió celebrar como jugador de campo el título conquistado en la temporada 2021/2022 de la Ligue 1.

La carrera de Djeidi Gassama

Sin encontrar lugar en el poderoso equipo parisino, en septiembre se fue cedido al KAS Eupen de Bélgica, donde disputó 20 partidos, marcó dos goles y entregó una asistencia antes de ser fichado por el Sheffield Wednesday para jugar en la Segunda División del fútbol inglés. Allí permaneció entre 2023 y 2025, con participación en 84 partidos oficiales en los que aportó 12 goles y 4 asistencias.

Su fichaje con Glasgow Rangers de Esocia, equipo en el que milita actualmente, se produjo a mediados de 2025 para afrontar la presente temporada, en la que ya participó de 49 encuentros, marcó 8 goles y entregó 4 asistencias para llegar al duelo ante la Selección Argentina como figura destacada del plantel de Mauritania.

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Djeidi Gassama, que fue vendido por PSG al Sheffield en menos de un millón de euros y más recientemente fichado por Rangers a cambio de 2 millones, atraviesa en la actualidad su momento de mejor valoración económica. En la última actualización que el portal Transfermarkt hizo de su valor de mercado le fijó un precio de 7 millones de euros.

De esta manera, y pese a tratarse de un rival alejado de aquellos equipos de mucha jerarquía, Mauritania cuenta en su plantel con un jugador suma minutos en la élite del fútbol europeo. Y que además, ha sido compañero de Lionel Messi.