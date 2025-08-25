Quién es el famoso e icónico jugador brasileño envuelto en un escándalo sexual

Se trata de un futbolista que fue parte de la selección en el Mundial 2014 y anotó para el combinado de su país.

Una filtración de conversaciones privadas entre el jugador de la selección brasileña David Luiz y la influencer Karol Cavalcante ha generado un fuerte revuelo mediático, poniendo en el centro de la polémica la vida personal y profesional del futbolista, quien actualmente milita en el Pafos FC de Chipre.

De acuerdo con información revelada por el medio brasileño LeoDias, los mensajes aludirían a una posible relación extramatrimonial e incluirían una propuesta de encuentro sexual con una tercera persona. La controversia estalló cuando Cavalcante hizo públicas capturas de pantalla de sus intercambios con el jugador, quien mantiene una relación estable con Bruna Loureiro, madre de sus dos hijos.

En uno de los fragmentos divulgados, David Luiz habría sugerido la organización de un trío que incluiría a una amiga de Karol. La joven así lo confirmó: “El pasado 9 de julio, Karol me llamó personalmente y me comentó sobre la invitación para un trío. La verdad es que me llevé una sorpresa”.

Cavalcante relató que el contacto comenzó a través de Instagram y que, posteriormente, viajó hasta Fortaleza para reunirse con el futbolista, alojándose en el Hotel Magna Praia. Sin embargo, la situación se complicó cuando, según su testimonio, comenzó a notar actitudes agresivas por parte de Luiz, lo que le generó desconfianza e intranquilidad.

En respuesta, el defensa intentó apaciguar los ánimos apelando a su fe y llegó a sugerir acciones legales para impedir que el supuesto affair se hiciera público: “Servir al Señor es el camino a seguir”, habría sido uno de sus mensajes.

david luiz capturas 2

Frente a los rumores, Bruna Loureiro se manifestó a través de Instagram con un ambiguo mensaje, evitando referirse directamente al caso: “Espero que los buenos momentos te encuentren donde quiera que estés, incluso en los días más comunes”.

Qué dicen desde el entorno del futbolista

Mientras tanto, la agencia del futbolista, ALOB Sports, salió al paso desmintiendo cualquier encuentro físico entre David Luiz y Cavalcante. En un comunicado, aseguraron que únicamente existió un breve intercambio de mensajes y negaron que el jugador se hubiera alojado en el hotel mencionado.

David Luiz, con una trayectoria en clubes como Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal y Flamengo —donde conquistó la Copa Libertadores—, defendió también la camiseta de Brasil en el Mundial de 2014 y en las ediciones de la Copa América de 2011 y 2015.