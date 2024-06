Quién es el periodista despedido tras 25 años al aire de ESPN

En diálogo con el programa radial "Todo Pasa", Wolff reveló detalles sobre su salida de ESPN. "En ESPN sí, no mi ciclo de trabajo. 25 años, era un montón. Simplemente fútbol tiene más de 30 años. Decisiones que se toman, no la tomé yo", expresó.

Aunque se mostró agradecido por el tiempo que pasó en el canal, también dejó en claro su descontento con los cambios recientes en la señal deportiva. "Ya está, pasé una época maravillosa yo en ESPN, me encantó todo lo que me tocó hacer. Las cosas después han cambiado, ha cambiado bastante el canal y llegó esto. Si no estoy yo, no va más Simplemente fútbol", concluyó.