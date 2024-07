Quién es la nueva "novia" con la que Tinelli mira la Copa América

Los rumores sobre la vida sentimental de Marcelo Tinelli no se hicieron esperar después de que se le viera en Estados Unidos disfrutando de la Copa América sin su novia Milett Figueroa. Las especulaciones aumentaron cuando Eugenia Schlatter, panelista del programa Entrometidos y abogada, compartió fotos junto al popular conductor en sus redes sociales. Estas imágenes, donde se los ve juntos y sonrientes en el estadio NRG de Houston, Texas, durante el partido de la Selección Argentina contra Ecuador, encendieron las alarmas sobre un posible romance.

Sin embargo, Eugenia fue rápida en aclarar la situación. En una entrevista con BigBang, la abogada afirmó que entre ella y Tinelli no existe un vínculo amoroso, sino una amistad que se consolidó gracias a un grupo de amigos en común. "Solo somos buenos amigos, por ahora", aseguró Schlatter. "A Marcelo lo conozco hace dos años. Es muy buena onda él, muy simpático y siempre hace chistes", agregó, destacando el carácter afable del conductor.

Eugenia detalló que conoció a Tinelli a través de amigos mutuos durante el Mundial de Qatar 2022 y que desde entonces han mantenido una relación amistosa. "Es un gran hombre, un excelente padre, y además es atractivo, generoso y exitoso. Pero para que haya una relación tendría que conocerlo desde otro lugar y por ahora solo lo conozco como un amigo", explicó Schlatter, dejando en claro que, aunque le tiene mucho aprecio, no hay romance de por medio.

Las imágenes que desataron los rumores mostraban a Eugenia y Marcelo compartiendo momentos en el estadio, con ella apoyándose en él y él rodeándola con su brazo. Estas fotos, que se viralizaron rápidamente, fueron interpretadas por muchos como una señal de una relación más allá de la amistad. No obstante, la abogada insistió en que su cercanía se debe al buen momento compartido y a la compañía mutua en el evento deportivo.

"Me gusta su manera de ver la vida. Su excelente relación con sus hijos. Es muy protector de las personas que ama. Es una persona muy exitosa. Y ama su trabajo. Esas cualidades me parecen muy importantes", señaló Schlatter.

Tinelli 2.jpg Tinelli y Eugenia Schlatter

¿Crisis entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa?

La ausencia de Milett Figueroa en el viaje de Tinelli a Estados Unidos y las fotos con Eugenia Schlatter generaron especulaciones sobre el estado de su relación. Según fuentes cercanas, la pareja atraviesa una crisis, aunque no se han dado detalles específicos al respecto. Mientras tanto, Tinelli sigue enfocándose en sus proyectos profesionales y en disfrutar de la Copa América.

Eugenia, por su parte, ha ganado notoriedad no solo por su participación en Entrometidos, sino también por su vínculo con Tinelli. En las redes sociales, muchos seguidores la han apoyado, elogiando su sinceridad y la forma en que ha manejado los rumores. "Yo estoy soltera, pero abierta al amor", dijo la letrada, dejando entrever que, aunque no tiene una relación sentimental con Tinelli, no cierra la puerta a la posibilidad de encontrar el amor en el futuro.