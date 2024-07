La tremenda crítica de Beto Casella a Marcelo Tinelli: "Tiene un síndrome grave"

Beto Casella no se guardó nada al opinar sobre el presente televisivo de Marcelo Tinelli. En una reciente aparición en el programa de Moria Casán, Casella profundizó en sus críticas y no dejó títere con cabeza.

La charla comenzó con un golpe directo a Mario Pergolini: "Él decía que la televisión ya no servía más y ahora volvió con un programita en el canal IP", afirmó Casella, cuestionando el retorno del ex líder de CQC a la pantalla chica. Sin embargo, el foco principal de la conversación fue Tinelli, a quien Beto no dudó en calificar su situación actual como "fatal".

Beto Casella fuerte contra Marcelo Tinelli

En el programa "Nave Nodriza", Beto Casella amplió su postura al comparar la situación de Tinelli con la de Nicolás Repetto, quien también experimentó una caída en su popularidad tras tomarse un año sabático. "Siempre se nombraba el caso de Nicolás Repetto. No es por cargar contra él, pero aquella cosa de 'me voy un año'. Para mí es el síndrome del traje de neoprene. Cuando la gente está laburando y te ve con una tabla de surf en pleno invierno te van contando las costillas", explicó Casella.

El conductor no se detuvo ahí y auguró un futuro oscuro para Tinelli: "A Marcelo la gente ya le marcó que se fue a Esquel en plena pandemia, lo del fútbol, que fue a sacarse la fotito con los de la Mesa del Hambre. No sé, ya la gente selló que Tinelli fue... Me parece que hay una cancelación". Esta afirmación de Casella se refiere a los momentos en los que Tinelli fue duramente criticado por sus acciones durante la pandemia de COVID-1 y su involucramiento en actividades políticas y deportivas que no fueron bien vistas por el público.

El mal momento de Marcelo Tinelli

Las palabras de Beto Casella no pasaron desapercibidas y generaron un revuelo en las redes sociales. Los usuarios debatieron sobre la vigencia y relevancia de figuras como Tinelli y Pergolini en la televisión actual. Algunos apoyaron la visión crítica de Beto, mientras que otros defendieron la trayectoria y el impacto de estos conductores en la cultura televisiva argentina.

Marcelo Tinelli, quien fue un ícono de la televisión con su programa "ShowMatch" y el popular segmento "Bailando por un Sueño", ha enfrentado múltiples desafíos en los últimos años. Su intento de revivir el éxito de antaño no ha logrado los resultados esperados, y su imagen pública ha sufrido golpes significativos. Las críticas de Casella reflejan un sentimiento compartido por muchos espectadores que alguna vez fueron fieles seguidores de Tinelli.