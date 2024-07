Espectáculos La Mañana Marcelo Tinelli Marina Calabró reveló las críticas que le hacen a Tinelli en América por su look

La periodista Marina Calabró dio detalles de las advertencias que le dieron a Marcelo Tinelli en el canal.







Marcelo Tinelli desembarcó en América con el Bailando 2023 y los resultados no fueron los esperados por los dueños del canal. Luego de que confirmaran que el conductor no presentó un programa digno para este año, Marina Calabró explicó las advertencias que le dieron al conductor sobre su look y su atuendo.

“Es julio y Marcelo no presentó un proyecto digno en todo lo que va del año”, detalló la periodista sobre lo que le dijo uno de los dueños del canal, que destrozó a Tinelli por varios aspectos, además de su labor como productor. "También le marcamos que no puede descuidar así su ropa, su aspecto general”, mencionó la persona que habló con Calabró.

Tinelli-Preocupado-Portada.jpg Marcelo Tinelli fue criticado por su look. Qué críticas recibió Marcelo Tinelli en América “¿Pero es por el pelo rosa? ¿Por la ropa oversize?”, le consultó Rolando Barbano en Radio Mitre. “Eso, yo le pregunté si era por el pelo rosa y me dijo ‘no, no es por el pelo rosa, que entiendo que pudo ser un guiño a Messi’. Me dice esta persona: ‘yo personalmente me junté hace 20 días y le expliqué todo esto, sin contar que lo ayudamos financieramente”, aclaró.