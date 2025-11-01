Quién es Leila Pereira, la presidenta de Palmeiras que apareció junto a Abel Ferreira

La presidenta del equipo apareció en la conferencia de prensa tras la remontada ante Liga de Quito para felicitar al entrenador.

La presidente de Palmeiras , Leila Pereira , no aguantó la felicidad e interrumpió la conferencia del entrenador Abel Ferreira para agradecerle por la "noche mágica" que metió al club en una nueva final de Copa Libertadores .

“Este hombre sabe lo que hace. Me dijo: 'Leila, hoy será una noche mágica, histórica'. Es el mayor técnico de la historia del Palmeiras” , expresó la mandataria del club de San Pablo.

Y agregó: "Siempre te he apoyado en las buenas y en las malas. Abel, mi gratitud por todo lo que aportas a nuestros jugadores e hinchas es incalculable. Tenías razón, fue una noche mágica" .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/liberta___depre/status/1984100657045897538&partner=&hide_thread=false Leila Pereira interrompeu a coletiva de Abel Ferreira para agradecê-lo pela classificação a final da Copa Libertadores.



"O maior técnico da história do Palmeiras. Realmente você tinha razão: foi uma "noite mágica."



@ESPNBrasil pic.twitter.com/VVNmAg1E5L — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 31, 2025

El entrenador le agradeció los elogios: "Fue una noche mágica porque estábamos concentrados, enfocados, inspirados y porque ya habíamos tenido claras oportunidades de marcar. En la previa pensé: 'Tengo que generar algo para motivar a estas tropas, pero tiene que ser algo verdadero'".

¿Quién es Leila Pereira, la presidenta de Palmeiras?

Leila Pereira, de 60 años, es mucho más que la presidenta del Palmeiras: es la empresaria que cambió el destino de uno de los clubes más poderosos de Sudamérica. Desde su llegada en 2021, el “Verdão” vivió una etapa dorada con títulos locales e internacionales, y un crecimiento económico sin precedentes.

Graduada en periodismo y derecho, Pereira comenzó su carrera como reportera deportiva en el Maracaná, cubriendo al Flamengo y hasta el Mundial de Italia 1990. Sin embargo, su vida dio un giro al casarse con José Roberto Lamacchia, fundador del Centro Universitario das Américas (FAM) y de Crefisa, una de las financieras más grandes de Brasil. Al asumir la conducción de estas compañías, Leila se convirtió en una de las mujeres más influyentes del país: ocupa el cuarto lugar entre las más ricas de Brasil, con una fortuna estimada en 8.000 millones de reales, según Forbes.

Su irrupción en el fútbol se dio en 2015, cuando Crefisa se transformó en el principal patrocinador del Palmeiras, aportando más de 200 millones de dólares en financiamiento y contratos récord. Esa inversión fue el puntapié para un resurgimiento deportivo que incluyó dos Copas Libertadores (2020 y 2021) y múltiples títulos bajo su presidencia: Brasileirao 2022 y 2023, Supercopa de Brasil 2023, Recopa Sudamericana 2022 y Campeonato Paulista 2022, 2023 y 2024.

leila-pereira-calento-previa-mundial-clubes-mensaje-desafiante-messi-1083032-100039

En 2021, Leila fue elegida presidenta del club con el 88% de los votos, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo. Su estilo directo y carácter firme la hicieron figura central del fútbol brasileño. En 2023 protagonizó un conflicto con Dudu, ídolo del club, quien la insultó en redes tras su salida. Ella respondió con una demanda judicial por daños y perjuicios, asegurando: “Lo hizo porque soy mujer”.

Conocida como “Tía Leila” por los hinchas, es quien define las altas y bajas del mercado de pases. Bajo su gestión, Palmeiras concretó ventas históricas como las de Endrick al Real Madrid (60 millones de euros) y las de los juveniles Estevão Willian (45 millones) y Vitor Reis (37 millones) a clubes europeos. Hoy, Pereira encarna el poder y la determinación detrás del Palmeiras campeón: una dirigente que hizo historia en el fútbol brasileño y que gobierna con la misma pasión que un hincha.