Quién es Máximo Acevedo, el pibe de la región que entrenará en España

La posibilidad de entrenar en España no es para cualquiera. El Draft de Esei Events 2024 realizado en Cipolletti tuvo a su ganador y el premio mayor se lo quedó un jugador de la zona. Máximo Acevedo, de las inferiores del club San Martín , tuvo el visto bueno de los profesionales que lo evaluaron, obtuvo el primer puesto y viajará al país europeo el próximo año.

“Estoy re contento y agradecido, no me lo esperaba, la verdad que con la cantidad que éramos, no. Éramos muchísimos en la prueba. Viajo en mayo así que tengo tiempo para prepararme”, dijo el pibe a LMNeuquén.

Durante tres días, alrededor de 100 chicos se congregaron en el predio de Área 22 con distintos trabajos a doble turno, entre tecnificación y partidos de fútbol, donde los directores técnicos pudieron corregir y brindarles herramientas para su desarrollo deportivo. “La pasé re bien y lo que más me gustó fue la exigencia. Fui siempre con las ganas de aprender”, comentó sobre sus días entrenando para Esei.

maximo acevedo prueba.JPG

La empresa española para esta ocasión convocó a jugadores de la categoría sub 16 hasta la sub 23 y por eso Máximo hizo hincapié en el alto nivel de competencia, ya que tuvo que convivir con chicos más grandes. Además, solo conocía a sus compañeros del León. “Tengo 16, soy 2008. Del club éramos 11, de acá de Cipolletti solo estaba San Martín, el resto eran todos de Neuquén así que no conocía a nadie. Estuvo bastante picante porque había chicos más grandes hasta 22 o 23 años”, detalló.

Máximo y una familia futbolera

El joven se sumó hace un año a las filas de San Martín en las inferiores, luego de un paso por el Albinegro. Bajo la conducción técnica de Santiago Muñóz, los chicos fueron anoticiados de que se acercaba el Draft que otorgaba un viaje a España, por ende el técnico también tuvo que seleccionar a varios de ellos. “Dos meses antes un hombre del club se acercó y le comentó a mi DT, él nos lo comunicó y tuvo que hacer un seleccionado de once. Ahí quedé yo", relató.

El juvenil viene de una familia futbolera y de hecho su apellido resuena en la ciudad ya que es hermano Federico Acevedo, otra de las grandes promesas del fútbol local. “De chiquito estuve en la escuela de “Palito” Paredes, después en Cipolletti, de ahí me fui a Pillma y ahora en San Martín. Mi hermano es Fede que ahora está en Cipo, hablé con él y me felicitó, acá todos jugamos al futbol”, sostuvo.

Para la familia Acevedo, será el segundo hijo que viajará al exterior en una experiencia futbolística. En 2023, Federico, el más grande de los 9 hermanos, luego de jugar algunos minutos en el Federal A con el Albinegro, fue cedido a préstamo al Apollon Pontus de la segunda división de Grecia. “Es la primera vez que voy lejos, mis hermanitos mucho no entienden, pero si me preguntaban en dónde iba jugar. Mi mamá me llevaba y se iba, después del resultado, quedaron todos re contentos, obviamente”, contó en referencia a su familia.

Mientras Federico es un delantero con proyección, que sumó minutos en la primera local para Cipo luego de una lesión, Maxi se destaca por su juego en la mitad de la cancha. “Juego de cinco, siempre jugué ahí en el medio, por ahí de interno pero siempre de cinco. Me gusta tener la pelota en los pies y controlar rápido, soy más de creación, pero a veces tengo que marcar”, explicó.

Lo que se viene en España

El mediocampista llegará al viejo continente de la mano de Esei Events el próximo año. En España tendrá la oportunidad de entrenar en clubes de la primera o segunda división de aquel país, en instituciones como el Leganés, Getafe, Rayo Vallecano, Racing de Santander o Sporting de Gijón. De hecho en conversación con el coordinador general de la actividad Leandro Marín, y los demás profes, se le mencionó que hasta puede ser absorbido por algún club. “Hablamos poco (con Marín) pero me dijo que esto iba a ser en mayo, que primero hay que ir a Buenos Aires y que él nos espera allá en Madrid. Voy a disfrutar lo más que pueda, está la posibilidad también, son 10 días pero está la chance”, sostuvo.

El joven de 16 años se quedó con el premio mayor luego de los tres días de prueba y en el ranking se ubicó por encima Lautaro Culasso (Club Sportivo Belgrano de Córdoba), Bruno Riquelme (Los Canales de Plottier), Diego Ayala (Club Patagonia) y Lucas Coronel (independiente de Neuquén).

“Los profes me dijeron que disfrute mucho. El presidente del Club (Luis Flores) me felicitó, estaba re contento. Mi DT (Santiago Muñóz) también y estaba muy emocionado”, dijo.

Maxi tiene un desafío importante. Más allá del receso escolar y la pausa de la Liga Confluencia, tendrá que seguir preparándose. “Ya terminó la Liga, ahora tengo que arrancar con el gimnasio, me lo pidieron. Y sigo con San Martín”, concluyó.