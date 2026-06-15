Quién es Tori Penso, la primera árbitra que pitará en el Mundial 2026

Se trata de la segunda mujer en la historia en ser designada para un partido de este calibre.

Este lunes, FIFA oficializó más equipos arbitrales para el Mundial 2026 y en ese contexto aparece la designación de Tori Penso , la primera mujer de esta Copa del Mundo encargada de impartir justicia como árbitra principal. Se trata de una estadounidense que es internacional desde 2021.

Penso fue designada para el encuentro entre República Checa y Sudáfrica , correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 a disputarse el jueves 18 de junio en el Estadio de Atlanta .

Con esta designación, la jueza de 39 años se convertirá en la segunda mujer en la historia en dirigir un partido de la Copa del Mundo de fútbol masculino, igualando lo que ya logró la francesa Stéphanie Frappart en el Mundial de Qatar 2022, cuando arbitró el Alemania vs. Costa Rica.

Pero eso no es todo: Penso también será la primera mujer de la Concacaf, y la primera representante del arbitraje de Estados Unidos (sin importar su género), en encabezar una terna arbitral en este torneo disputado en territorio estadounidense.

Como asistentes, la acompañarán dos compatriotas: Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt.

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Quién es Tori Penso

Originaria de Florida y con credencial internacional desde 2021, Tori Penso ya había sido convocada para el Mundial de Clubes de la FIFA 2025. Además, tuvo el honor de pitar la final del Mundial Femenino de 2023, donde España venció a Inglaterra.

Otro dato destacado: en septiembre de 2020, Penso rompió una racha de 20 años sin mujeres en la Major League Soccer (MLS), al convertirse en la primera en arbitrar un partido de esa liga.