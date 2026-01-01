Quién hizo el primer gol del 2026 y en qué liga de futbol profesional

Arrancó el año nuevo y muchos países la actividad deportiva sigue, incluido el fútbol como en Inglaterra y Australia.

Se anotó el primer gol profesional del año 2026 y llegó, como es habitual, de la mano del fútbol australiano. La A-League fue la encargada de inaugurar el año del fútbol mundial. El protagonista en esta ocasión fue Lachlan Rose, delantero del Newcastle Jets , que derrotó por 3-1 al Auckland FC, puntero del campeonato.

El cero se rompió rápido. Apenas siete minutos habían transcurrido cuando los Jets se pusieron en ventaja tras una jugada colectiva muy bien ejecutada. Clayton Taylor desbordó por la izquierda y lanzó un centro bajo y peligroso al área.

Allí apareció Rose, quien anticipó en el primer palo dentro del área chica y empujó la pelota a la red para marcar el 1-0 , el primer gol oficial del 2026 a nivel profesional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ParamountPlusAU/status/2006580281554211150?s=20&partner=&hide_thread=false In a flash Newcastle take the lead at Go Media Stadium



Lachie Rose gets his fourth of the season, volleying in Clayton Taylor's cross from close range



Watch #AKLvNEW live and exclusive on Paramount+ pic.twitter.com/XFoUT9QjOR — Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) January 1, 2026

El delantero no se conformó con ese hito. Ya en tiempo de descuento, Rose corrió a toda velocidad desde su área sin pelota, a la salida de un córner en contra y con todo el equipo rival (incluyendo al arquero) buscando el empate, para recibir un pase y sellar el 3-1 definitivo con el arco vacío, convirtiéndose también en el autor del primer doblete del año en el fútbol internacional.

Con este triunfo, Newcastle Jets alcanzó las 15 unidades y escaló hasta el sexto puesto de la tabla de posiciones de la A-League. Quedó a cinco unidades de su derrotado, que suma 20 puntos y disputó un partido menos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aleaguemen/status/2006611855318593699?s=20&partner=&hide_thread=false It’s the 96th minute. Newcastle Jets lead 2-1 with nine men. What happens next: Just



With the keeper up for a corner, Lachie Rose seals a special, special start to 2026 for his side.



Drink this vision in Jets fans What a win! pic.twitter.com/VJN3tg3Z0r — Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) January 1, 2026

En la próxima jornada, Newcastle Jets visitará a Melbourne City, un rival que le pisa los talones en la tabla (tiene un punto menos), mientras que el líder visitará a Macarthur Football Club, uno de sus escoltas.

Quién es Lachlan Rose, el autor del primer gol del año

Lachlan Rose, nacido el 10 de mayo de 1999 en Sídney, es un delantero versátil que puede desempeñarse como centrodelantero o extremo derecho. Llegó a Newcastle Jets al inicio de la temporada 2024/25, tras una destacada etapa de cuatro años en Macarthur FC, club con el que conquistó la Copa de Australia 2022 y disputó la AFC Cup.

En su primera temporada con los Jets marcó ocho goles en 20 partidos entre todas las competiciones, rendimiento que le valió el Premio Craig Johnston como reconocimiento a su impacto inmediato en el equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NewcastleJetsFC/status/1920770857640628399?s=20&partner=&hide_thread=false Craig Johnston Award winner is pic.twitter.com/eIussI1R44 — NEWCASTLE JETS FC (@NewcastleJetsFC) May 9, 2025

Antes de dedicarse de lleno al fútbol, Rose practicó tenis durante su infancia, hasta que a los 10 años tuvo que elegir. Entonces, decidió enfocarse en el deporte que hoy lo tiene como protagonista.

Desde ese momento representó también a New South Wales y al seleccionado de Australian Schoolboys en 2017, y debutó en la NPL (National Premier Leagues, que es la segunda categoría del sistema de ligas de fútbol de Australia) a los 18 años.

Ahora, su nombre quedó definitivamente asociado a un dato que quedará anotado en las agendas futboleras de este año: Lachlan Rose es el autor del primer gol (y el primer doblete) del fútbol mundial en 2026.