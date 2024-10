Quienes fueron los clubes votaron en contra de Tapia en la Asamblea de la AFA

A pesar de haber sido aprobado el nuevo formato del torneo y la reelección del Chiqui Tapia, no todos los clubes estuvieron de acuerdo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó este jueves una serie de decisiones clave para el futuro del fútbol argentino, incluyendo la eliminación de los descensos para la temporada actual y la reelección de Chiqui Tapia como presidente hasta 2028 . La Asamblea General Ordinaria, celebrada en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, no estuvo exenta de polémicas, con algunos clubes manifestando su disconformidad ante los cambios estructurales en los torneos de Primera División.

El único voto en contra de las decisiones fue el de Talleres de Córdoba, que en las últimas semanas ha mantenido un duro enfrentamiento con la AFA. Rodrigo Escribano, vicepresidente tercero del club cordobés, expresó su descontento durante la Asamblea, dado que el presidente de Talleres, Andrés Fassi, fue suspendido por dos años y no pudo asistir al evento. Fassi ha estado en el centro de la controversia desde su sanción, la cual fue impuesta tras un altercado con el árbitro Andrés Merlos en un partido contra Boca Juniors por la Copa Argentina. El presidente de Talleres fue acusado de amenazar al árbitro, lo que generó su suspensión y exacerbó las tensiones con la dirigencia de la AFA.

El impacto de la eliminación de los descensos y la ampliación del torneo de Primera División a 30 equipos generó divisiones. Mientras la mayoría de los clubes respaldaron la medida, algunos sectores del fútbol, y especialmente Talleres, manifestaron su desacuerdo, argumentando que una liga con tantos equipos podría desvirtuar la competitividad del campeonato. No obstante, el poder de Tapia se impuso, y las modificaciones seguirán adelante.

Chiqui Tapia 2.jpg Chiqui Tapia

Estudiantes, ausentes en la Asamblea de la AFA

Además, la ausencia de un representante de Estudiantes de La Plata en la votación fue notable. Al no enviar a ningún delegado, el club platense no participó en la toma de decisiones que definirán el rumbo del fútbol argentino en los próximos años. Esta ausencia inevitablemente generó especulaciones sobre su postura ante los cambios aprobados, aunque no emitieron declaraciones oficiales al respecto.