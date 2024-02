Quiénes serán los periodistas que estarán en el River vs Boca por ESPN

Boca River 1.jpg Boca y River serán relatados por el Pollo Vignolo

El Superclásico será el puntapié inicial de una jornada futbolística que incluirá otros cuatro emocionantes enfrentamientos: Gimnasia vs. Estudiantes en La Plata, Newell’s vs. Rosario Central, Lanús vs. Banfield en el sur del Conurbano bonaerense e Instituto vs. Godoy Cruz en Córdoba.