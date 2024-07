Quienes son los dos jugadores que le dedicaron posteos a Demichelis tras irse de River

image.png

Los jugadores que despidieron a Demichelis en las redes

Hasta horas del mediodía en las redes sociales solo se mostraron dos jugadores públicamente con mensajes de agradecimiento para Martín Demichelis. Ambos lo hicieron a través de sus cuentas de Instagram, y ellos fueron Franco Mastantuono y Nicolás Fonseca.

El talentoso mediocampista zurdo compartió una historia en la que está abrazado al DT y agregó: “Muchas gracias Martín”. Por su parte, el volante uruguayo hizo una publicación el que está recibiendo indicaciones por parte de Micho y agregó un cálido mensaje: “Simplemente GRACIAS”.

image.png

image.png

Por otro lado, en su cuenta personal, Cristina Martínez, la mamá del juvenil Agustín Ruberto, también tuvo un muy lindo gesto con Martín Demichelis. Publicó una historia en la que están juntos y escribió: “Gracias por darle la oportunidad a mi hijo. Pfff toda una vida te lo tendría que agradecer. Éxitos, Demichelis”.

Qué dijo Demichelis tras su último partido en River

En primer lugar, el ex entrenador Millonario, dijo: “Me tomé seis años para preparame, pero nunca para tener este tipo de despedidas. Hoy volví a ser feliz. Fui, soy y seré hincha de River. River es más grande que todos los nombres. Van a cambiar las energías. Va a haber sinergia entre la gente, cuerpo técnico y jugadores”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1817762280454725785?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1817762280454725785%7Ctwgr%5E0f1cf31e4929cd834c736c789ee589d089447f19%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Fque-le-dijo-martin-demichelis-al-oido-sus-jugadores-su-ultimo-partido-river-n1132052&partner=&hide_thread=false "PELÉENLA CHICOS QUE HAY QUE SEGUIR" El mensaje de Demichelis a los jugadores de River tras el partido vs. Sarmiento.



#DisneyPlus pic.twitter.com/eNLzKev2vw — SportsCenter (@SC_ESPN) July 29, 2024

“Voy a estar eternamente agradecido. Me tocó vivir la transición más grande y difícil en la historia de esta institución. Me hice cargo con muchísimas ganas, con muchísima dedicación. Me fui convirtiendo en un mal marido, en un mal padre, en un mal hermano, en un mal tío, en un mal amigo. Me desviví por River. Cometí errores, está claro. Sentí esta vocación con un enorme sentido de pertenencia”, subrayó después.

Luego, completó: “Les pido encarecidamente que no le mientan a nadie porque cuando perdimos contra Godoy Cruz, que me paré enfrente del grupo, el primero que levantó la mano para hablar fue el capitán. Siempre hubo un diálogo muy respetuoso en todos los sentidos. Desde el Mundial 2010, que quedamos eliminados, que no veía llorar tanto a un grupo de jugadores cuando les comuniqué la noticia. Eso es sentido de pertenencia y un respeto que no se puede truchar”.