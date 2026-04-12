Racing enfrenta a River por el clásico en el Cilindro

La Academia y el Millonario se miden en un duelo clave para definir las primeras posiciones de la zona B del Torneo Apertura.

Racing recibe este domingo a River , por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que será clave para las primeras posiciones de la Zona B.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda” y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.