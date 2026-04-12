Racing enfrenta a River por el clásico en el Cilindro
La Academia y el Millonario se miden en un duelo clave para definir las primeras posiciones de la zona B del Torneo Apertura.
Racing recibe este domingo a River, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que será clave para las primeras posiciones de la Zona B.
El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda” y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.
Las formaciones de Racing y River
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Bruno Zuculini; Santiago Solari, Adrián Fernández, Baltasar Rodríguez; y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio . DT: Eduardo Coudet.
- Torneo Apertura
- Zona B - fecha 14
- Racing - River
- Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)
- Árbitro: Sebastián Zunino
- VAR: Ariel Penel
- Hora: 20.
- TV: ESPN Premium.
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