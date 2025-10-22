Deportes La Mañana Racing Racing visita a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

Los dirigidos por Gustavo Costas irán por la hazaña en el Maracaná en búsqueda de un buen resultado en el primer partido de la serie ante el Mengao.







Racing va por la victoria en el partido de ida frente a Flamengo desde las 21.30 en el estadio Maracaná por las semifinales de la Copa Libertadores. El árbitro del encuentro será el venezolano Jesús Valenzuela.

Los dirigidos por Gustavo Costas llega al encuentro con el aroma copero a flor de piel. Sabe que cuando se trata del torneo doméstico aparecen distintas falencias, pero por el trofeo internacional no sucede y rápidamente se coloca como uno de los rivales a vencer en el certamen debido a que en los últimos años también ha tenido resultados favorables ante equipos brasileños eliminando a Athletico Paranaense, Corinthians y Cruzeiro en la Copa Sudamericana que ganó.

Por otra parte los brasileños vienen teniendo un rendimiento irregular en el certamen más importante a nivel clubes en Sudamérica, clasificando a las fases eliminatorias en la segunda posición del grupo C, con los mismos puntos que la Liga de Quito. Por otra parte, en el campeonato brasileño está puntero junto a Palmeiras, ambos con 61 puntos.