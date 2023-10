Racing volvió a perder y Avellaneda fue una caldera

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1711155999053144564&partner=&hide_thread=false EL CALAMAR AMPLIÓ LA VENTAJA



Ronaldo Martínez se elevó en el aire y con un gran cabezazo puso el 2-0 de Platense sobre Racing#LPFxTNTSports pic.twitter.com/dJhZ4jf6ls — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 8, 2023

Sobre el cierre del pleito, con previa revisión del VAR, Baltasar Rodríguez descontó e hizo ilusionar a los blanquicelestes: los chicos de las inferiores terminaron apuntalando las mejores acciones de Racing, que no pudo sellar la igualdad. La derrota no solo representó la caída del primer al cuarto puesto en su grupo en la Copa de la Liga, sino que también significó la profundización de una crisis que va camino a mantenerse. El cántico del final no dejó lugar a dudas...





Tras revisación en el VAR, Baltasar Rodríguez puso el 1-2 ante Platense con una definición de lujo#LPFxTNTSports pic.twitter.com/GXmRRW0BxX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 8, 2023