Racing y Estudiantes empatan en la final del Torneo Clausura

Racing y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado en la gran final del Torneo Clausura , en un trascendental encuentro que define quién será el nuevo campeón del fútbol argentino. Se juega en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La final, en Santiago del Estero, empezó muy entretenido. Durante los primeros instantes, Estudiantes de La Plata intentó imponer su juego desde el sector derecho, con combinaciones entre Santiago Ascacibar y Cristian Medina , donde consiguió rápidamente un corner a favor. Fiel al estilo de Eduardo Domínguez , el equipo buscó potenciar la velocidad de sus delanteros.

Con las impresiciones del "Pincha", Racing tuvo dos situaciones claras en un minutos. Primero, Duván Vergara recibió en tres cuartos de cancha, giró sobre la presión del defensor del elenco platense y descargó con Juan Ignacio Nardoni que, de primera, remató por encima del travesaño. Pocos segundos más tarde, el propio futbolista colombiano empezó y terminó una jugada que la pelota llegó mansita a las manos de Fernando Muslera.

La "Academia" buscaba abrir el juego y utilizar las subidas de sus laterales, pero desde el lado del "León" estaban atentos a esta situación donde Edwin Cetré retrocedía varios metros y se transformaba en un defensor más. Con la falta de asociaciones, Estudiantes de La Plata se animó a la segunda jugada, con un lanzamientos largos que Racing no puede defender.

En primera instancia, Cristian Medina condujo un ataque y la soltó en el momento exacto para Tiago Palacios que se adentró en el área y remató con potencia por encima del larguero. Mientras que, la segunda chance, llegó desde una situación similar. El que se desmarcó y recibió para quedar de frente a la portería del elenco de Avellaneda fue Guido Carrillo que, no la pudo cruzar, disparó al primer palo donde Facundo Cambeses respondió de manera sensacional con su brazo izquierdo.

¡¡DE SELECCIÓN!! ¡¡CAMBESES LE GANÓ EL MANO A MANO A CARRILLO Y EVITÓ EL 1-0 DE ESTUDIANTES!!





En los primeros instantes del complemento, Estudiantes de La Plata fue mejor que Racing. Edwin Cetré cortó un avance de los dirigidos por Gustavo Costas, ganó en velocidad y abrió para Tiago Palacios que no pudo controlar bien, se le fue larga, pero se exigió para lanzar un centro peligroso para la aparición de Guido Carrillo que anticipó a Facundo Mura. La pelota se fue por el poste derecho.

Pasados los 15 minutos, se encendieron las alarmas en la escuadra racinguista. Facundo Cambeses sufrió un fuerte choque con Guido Carrillo y quedó muy sentido en su codo derecho. Frente al fuerte dolor, pidió el ingreso de los médicos del club para que lo atendieran, le vendaron el brazo y pudo continuar en cancha, mientras que Gabriel Arias miraba con atención, con la posibilidad de entrar.

Cuando no pasaba nada, la Academia encontró oro. Racing jugó rápido. Juan Ignacio Nardoni lanzó un pase largo a las espaldas de los centrales del "Pincha" donde Santiago Núñez intentó despejar y se la terminó acomodando a Adrián Martínez que, dentro del área, bailó al arquero de Estudiantes de La Plata, se dio media vuelta y la pinchó por encima de todos. Puso el 1 a 0 parcial a los 36 minutos.

¡¡¡MARAVILLA LA PICÓ, HIZO UN GOLAZO Y RACING LE GANA 1-0 A ESTUDIANTES LA FINAL DEL #TorneoClausura!!





El "León" no se quedó de brazos cruzados. Fue con todo al ataque y a los 3 minutos (de 6) del tiempo añadido, encontró la igualdad para estirar la definición en la prórroga. José Sosa, que había ingresado recién, se hizo cargo de un tiro libre desde la derecha y, con un guante, lanzó un centro preciso para la cabeza de Guido Carrillo. Con el empate 1 a 1, se estiró la final por media hora más.

GUIDO CARRILLO: ¡¡MÍSTICA PINCHARRATA!!





Al instante del empate agónico de Estudiantes de La Plata, las cámaras de la transmisión oficial, enfocaron un de las tribunas del estadio Madre de Ciudades donde se encontraba Juan Sebastián Verón, que vivió el partido en la tribuna junto a los hinchas. Lo gritó con el alma. Se abrazó con todos los fanáticos que tenía a su alrededor.

veron festejando

Las formaciones de Racing y Estudiantes

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez; Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Cristian Medina, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Guido Carrillo, Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.