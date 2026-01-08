Racing y Huracán: un pase trabado con versiones cruzadas de ambos clubes

Las dos instituciones no se ponen de acuerdo en los últimos detalles de la operación, por lo que Gustavo Costas todavía no suma su segundo refuerzo.

Racing y Huracán , parecían haber finalizado la negociación por el futbolista Matko Miljevic , en la que el mediocampista estadounidense pasaba a la Academia, aunque a último momento surgieron versiones de que el pase está trabado por diferencias de último momento entre los clubes.

Hace tan solo dos días, la información confirmaba el acuerdo entre ambos clubes. Miljevic pasaría a Racing a cambio de tres millones de dólares por el 80% del pase. El restante 20% quedaba en manos del jugador, por una deuda de 500 mil dólares que mantenía el Globo con él.

El estadounidense debía realizarse la revisión médica ayer para ya incorporarse a la pretemporada con los dirigidos por Gustavo Costas, pero según trascendió surgieron diferencias en el tema impositivo de la transferencia.

[ CONFIRMADO ] MATKO MILJEVIC ES REFUERZO DE #RACING Si bien el pase no corría peligro, si se terminaron de resolver algunas diferencias con Huracán Alrededor de 3M de USD por un alto porcentaje de su pase y el resto del pase pertenecerá al jugador @juampideluca_ pic.twitter.com/clPf0Gk2ol

La nueva traba en el pase de Miljevich a Racing

Con el tema impositivo resuelto, hoy el jugador debía presentarse a realizarse los estudios médicos, pero nuevamente aparecieron trabas entre los clubes que impidieron la finalización de la operación.

En este caso, hay versiones cruzadas sobre el tema. Desde ambos clubes apuntan hacia la otra institución por los inconvenientes para que el estadounidense se convierta en jugador de la Academia.

Desde Huracán aseguran que Diego Milito ofreció pagar los tres millones de dólares en cuotas en el plazo de dos años, adelantando solo 240 mil dólares en la firma de la operación. Según medios partidarios del Globo, esta forma de financiación no será aceptada y puede hacer que caiga el pase.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GloboToque/status/2009316964939055516?s=20&partner=&hide_thread=false #Huracán La operación de la venta de Miljevic a #Racing corre riesgo de que se caiga definitivamente. Racing pidió financiar los 3M en 2 años y solo pagar ahora 240.000 dólares. Info de Brian Pécora. pic.twitter.com/snNIj5oJF1 — GloboToque (@GloboToque) January 8, 2026

Por el lado de Racing, explican que Huracán había aceptado las condiciones y que en el momento de intercambio de la documentación, el Globo había cambiado algunos puntos del contrato, aunque creen que se solucionará en el corto plazo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juampideluca_/status/2009305536278179910?s=20&partner=&hide_thread=false La revisión médica de Matko Miljevic iba a ser hoy a las 14:00, pero se postergó momentáneamente ante nuevas trabas que Huracán puso en la negociación.



Los clubes alcanzaron un acuerdo de palabra y comenzaron a intercambiar documentos, pero tanto ayer como hoy el volvió a… pic.twitter.com/sTmjQrYXG7 — Juan Pablo De Luca (@juampideluca_) January 8, 2026

Lo insólito es que, algunos periodistas de Racing incluso ya habían confirmado que Miljevic será el nueva dueño de la camiseta Nº10 de la Academia. En redes sociales hasta circularon las fotos con la remera estampada con el número y el apellido del jugador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LeandroAdonio/status/2009287050869059716?s=20&partner=&hide_thread=false Matko Miljevic, nuevo refuerzo de #Racing, utilizará el dorsal N°



Anticipo de @juampideluca_. pic.twitter.com/5yHZSi8cm5 — Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) January 8, 2026

Valentín Carboni fue presentado por Racing y ya se sumó al grupo

A través de sus redes sociales, Racing le dio la bienvenida a Valentín Carboni: "El delantero de 20 años llega a Racing a préstamo por un año, proveniente del Inter de Milán, y ya se encuentra en Paraguay junto a sus compañeros". Cabe aclarar que la cesión desde el conjunto italiano es sin opción de compra, una de las cuestiones que había para resolver entre las dirigencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2009371882642932082?s=20&partner=&hide_thread=false ¡Valentín Carboni es refuerzo de La Academia!



El delantero de 20 años llega a Racing a préstamo por un año, proveniente del Inter de Milán, y ya se encuentra en Paraguay junto a sus compañeros.



¡Bienvenido al Primer Grande, Valen! pic.twitter.com/NqfI6SZbsB — Racing Club (@RacingClub) January 8, 2026

Carboni se realizó ayer la revisión médica y declaró: “Vengo en busca de continuidad, de tener minutos, y quiero aprovechar esta oportunidad tan grande que se me ofreció”. Además, añadió: “Al hincha le quiero prometer que voy a darlo todo y que voy a dejar todo por esta camiseta para hacer lo mejor”.

Hoy el jugador ya viajó a Paraguay, donde está realizando la pretemporada la Academia, y se sumó a los trabajos. Fue recibido por el entrenador Gustavo Costas y el resto del plantel. El nuevo refuerzo utilizará el dorsal Nº21 en la temporada 2026.