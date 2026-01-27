Refuerzo confirmado: Ángel Romero llegó a la clínica para a revisión médica y ya habla como jugador de Boca

El futbolista llegó esta noche al país y este martes por la mañana se realiza la revisión médica para firmar el contrato correspondiente.

Boca cerró el primer refuerzo. Llamativamente no se trata del extremo Marino Hinestroza quien parecía tener todo arreglado pero terminó en Vasco Da Gama de Brasil, sino que la figura que llegó a la Argentina para realizarse la revisión médica es el mediocampista paraguayo Ángel Romero.

Este lunes por la noche el futbolista que supo brillar en San Lorenzo y otros clubes del fútbol sudamericano aterrizó en el país para realizar los exámenes correspondientes y estampar la firma de contrato para sellar el vínculo con el elenco de La Ribera. En su llegada al territorio nacional el jugador ya habló como futbolista de Boca.

“Se dio la salida del Corinthians. Tuvimos algunas opciones y cerramos con un equipo grande y con grandeza. Tengo a toda la familia acá y espero adaptarme lo más rápido posible al mundo Boca y hacer mi trabajo lo mejor posible”, ", contó previo a volar hacia el país.

“Es un desafío importante en mi carrera. Era lo que quería, lo que buscaba”



Luego, sumó también: “Fue todo muy fácil porque viniendo de Román y de Boca, seduce mucho al jugador. También estuve hablando con Óscar (Romero) y en realidad, Román lo llamó a él para preguntar por mi situación. Cerramos rápido, obviamente que después se demora un poco por el tema de los papeles, pero muy contento de poder recibir ese llamado y ahora hacerme la revisión".

En sus palabras confirmó: “Si se da todo lo pensamos firmaré. Será por un año y con opción a otro más”. Este martes por la mañana el experimentado jugador se acercó a la clínica a realizar la revisión médica y se espera que por la tarde entrene junto al plantel y bajo a las ordenes de Claudio Úbeda.

El bombazo de Tato Aguilera: un delantero europeo de renombre sacude al mundo Boca

El domingo por la noche, luego de que Boca le ganara 1 a 0 a Deportivo Riestra en el arranque del Apertura 2026 en La Bombonera, Tato Aguilera contó una noticia que de concretarse sería un bombazo inesperado. Se trata de la llegada de un delantero europeo de renombre al club de la Ribera.

Es evidente que el xeneize necesita futbolistas en ofensiva, con Milton Giménez, Miguel Merentiel y Edinson Cavani lesionados, tuvo que jugar Lucas Janson como titular el domingo y el equipo casi no tuvo profundidad.

Además, la decisión de mandar a préstamo al cipoleño Valentino Simoni le quitó al "9" de la reserva campeona, que en este contexto podría pelear un lugar tranquilamente.

La bomba de Tato

El periodista de TyC Sports contó que un empresario argentino le habría consultado al entorno Romelu Lukaku si tendría intenciones de "vivir la experiencia Boca". Según la información de Tato Aguilera, esto no habría surgido desde la dirigencia, sino desde un agente externo.

Para concretarse, primero debería ser positiva la respuesta del delantero belga y luego el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, que maneja el fútbol del club, debería dar el OK.

lukaku belgica euro.jfif Lukaku fue el centro de las críticas tras el primer partido de Bélgica.

La posibilidad suena muy lejana y hasta risueña, pero no deja de ser una información periodística. Así surgieron casos como los de Daniel De Rossi, Edinson Cavani y Ander Herrera, quienes después terminaron jugando en Boca cuando no tenían ninguna conexión histórica con la institución.

Qué es de la vida de Lukaku

El delantero de la selección de Bélgica, con la que jugó tres mundiales, milita en el Napoli de Italia. Cumplirá 33 años en marzo y forma parte del plantel campeón de Italia.

El domingo, Lukaku entró en el segundo tiempo en la derrota 3 a 0 contra Juventus en Turín.