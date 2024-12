Regional Amateur: el semifinalista se define en Zapala entre Don Bosco y La Amistad

23a94ae6-58cd-4b99-9632-5075e40d83b0.jpg

Tras conseguir un empate importante para mantener viva la serie, el Barrio Don Bosco se copará para el enfrentamiento de este domingo, algo que los zapalinos toman como un plus. “Cerrar la serie acá de local tiene un plus por la gente, pero como digo, nos enfrentamos a un equipo que busca el ascenso. Nosotros la verdad que trabajamos partido tras partido, pero jugar de local te da ese plus de la gente”; afirmó.

El desarrollo del encuentro en el norte cipoleño fue de película, lo que denotó que las faltas de atención complican a cualquiera de los dos equipos. El que menos errores cometa y mayor fortaleza tenga, se quedará con la llave. "Tenemos que hacer las cosas bien y estar concentrados los 90 minutos como allá en Cipolletti. Esperamos que sea lo mejor el domingo y daremos lo mejor desde el minuto cero al noventa”, aseguró.

¿Cómo se repone La Amistad del empate 3 a 3?

Del otro lado, La Amistad tuvo que pensar y volver a construir una semana de entrenamientos dejando de lado lo sucedido el sábado pasado, donde el cruce de ida se les escapó de las manos. “Para la vuelta de la serie estamos muy concentrados, y muy atentos en todo. No podemos dar ventaja en nada, la venimos preparando de la mejor manera. Fue una semana complicada, no difícil”, comentó Erik Mendoza, volante del Celeste.

Con el cruce de ida, los de Lencina son críticos consigo mismos, pero confían en sus armas. “Venimos de ese empate después de ganar tres a cero. Que de repente nos empaten nos cayó un poco mal, pero lo sabemos revertir y lo vamos a revertir allá. Las expectativas son muy buenas”, sostuvo.

A diferencia de los octavos, al Celeste le toca definir lejos de su gente. En su visita al Dino cayó 2 a 1 y luego revirtió en Cipo. Hoy todo es al revés. “Venimos entrenando bien en la semana, la preparamos bien también. Allá vamos a ir a buscar el triunfo y vamos a traer la clasificación para las semifinales, de eso no tengo ninguna duda”, aseguró.

Las presiones para los equipos son distintas, pero el deseo es compartido. Para Don Bosco, es una sorpresa de alguna manera estar jugando esta serie. “La verdad que no nos imaginábamos estar donde estamos. El objetivo era pasar la primera ronda, el club nunca había podido llegar a los octavos de final. Pudimos ganar la llave con Esquel y estamos dónde estamos”, comentó.

Urrutia, además de pensar en los suyos, le reconoce a La Amistad la estructura que posee y sabe del objetivo que tiene en el Regional. “Más vale que pasan los partidos y uno quiere seguir avanzando. Sabemos que todo se pone cada vez más difícil, nos enfrentamos a equipos que están preparados para ascender. Daremos batalla, como la dimos en Cipolletti”, sumó.

Mendoza transita su segundo Regional con La Amistad, y como tantos de sus compañeros sabe que la palabra ascenso es una obligación. “La Amistad creo que está para mucho, el club está para pelear lo que nos propusimos que es el ascenso. Creo yo que lo vamos a lograr, tenemos un buen grupo, un muy buen cuerpo técnico todos a disposición. No tengo dudas de que lo vamos a lograr, estamos todos convencidos y todos los jugadores que vinimos, lo hicimos para eso”, concluyó Erik.

Para cualquiera de los equipos, la llave está abierta y en el futbol puede pasar cualquier cosa, por esto la tranquilidad es lo que ambos técnicos transmiten, tanto Lencina como Lucas Burgos. “El técnico nos hace poner los pies sobre la tierra. Haber empatado en Cipolletti no quiere decir que ya está todo dicho. Los partidos de local o visitante son todos distintos, no por ser locales estamos confiados ni nada por el estilo. Ellos nos van a venir a buscar también, tienen grandes jugadores”, concluyó Urrutia.

El ganador de esta serie, se enfrentará al ganador de Estudiantes de Bariloche y el Deportivo Villalonga. Ese cruce también terminó empatado 3 a 3 en la ida.